https://arabic.sputniknews.com/20220708/كيريوس-محبط-ويتألم-بعد-انسحاب-نادال-كنت-أتمنى-مواجهته-1064879957.html
كيريوس "محبط ويتألم" بعد انسحاب نادال: كنت أتمنى مواجهته
كيريوس "محبط ويتألم" بعد انسحاب نادال: كنت أتمنى مواجهته
أعرب الأسترالي كيريوس، عن إحباطه بسبب انسحاب نظيره الإسباني رافائيل نادال، من مباراة نصف نهائي ويمبلدون للتنس 2022. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T16:24+0000
2022-07-08T16:24+0000
2022-07-08T16:24+0000
رياضة
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وودع نادال بطولة ويمبلدون بسبب تعرضه لإصابة في البطن، كادت تدفعه للانسحاب في مباراته السابقة في ربع النهائي.وكان من المفترض أن يتواجه الثنائي في نصف النهائي، اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي، غير أنّ انسحاب نادال، منح كيريوس، بلوغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته.وعلى العكس مما قد يظنه الكثيرون، أكّد كيريوس أن "الأمر لم يكن سهلا عليه"، وأنّه يشعر بالألم لعدم تمكنّه من اللعب أمام نادال.وكتب كيريوس عبر حسابه على إنستغرام: "أتمنى أن يسير تعافي نادال بصورة جيدة".وتابع "أتمنى رؤية نادال بصحة جيّدة قريبًا.. حتّى المرّة المقبلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/نجم-التنس-الإسباني-نادال-يؤكد-أنه-سيصبح-أبا-للمرة-الأولى-1063776370.html
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رياضة
كيريوس "محبط ويتألم" بعد انسحاب نادال: كنت أتمنى مواجهته
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أعرب الأسترالي كيريوس، عن إحباطه بسبب انسحاب نظيره الإسباني رافائيل نادال، من مباراة نصف نهائي ويمبلدون للتنس 2022.
وودع نادال بطولة ويمبلدون بسبب تعرضه لإصابة في البطن، كادت تدفعه للانسحاب في مباراته السابقة في ربع النهائي.
وكان من المفترض أن يتواجه الثنائي في نصف النهائي، اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي، غير أنّ انسحاب نادال، منح كيريوس، بلوغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته.
وعلى العكس مما قد يظنه الكثيرون، أكّد كيريوس أن "الأمر لم يكن سهلا عليه"، وأنّه يشعر بالألم لعدم تمكنّه من اللعب أمام نادال.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "بكلّ صراحة شعرت بالإحباط أوّلا، كنت في حالة تركيز كاملة للعب أمامه وكنت مستعدا ولدي خطتي. أنا على يقين بأنّ الجميع كان يتمنى مشاهدة مباراتنا في نصف النهائي".
وكتب كيريوس عبر حسابه على إنستغرام: "أتمنى أن يسير تعافي نادال بصورة جيدة".
وتابع "أتمنى رؤية نادال بصحة جيّدة قريبًا.. حتّى المرّة المقبلة".