https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-بشأن-استقالة-جونسون-غادر-والجميع-قال-إنه-يجب-عزل-روسيا-وفي-النهاية-قام-حزبه-بعزله-شخصيا-1064841842.html
لافروف بشأن استقالة جونسون: غادر والجميع قال إنه يجب عزل روسيا وفي النهاية قام حزبه بعزله شخصيا
لافروف بشأن استقالة جونسون: غادر والجميع قال إنه يجب عزل روسيا وفي النهاية قام حزبه بعزله شخصيا
لافروف بشأن استقالة جونسون: غادر والجميع قال إنه يجب عزل روسيا، وفي النهاية قام حزبه بعزله شخصياً 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T05:50+0000
2022-07-08T05:50+0000
2022-07-08T05:50+0000
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العالم
لافروف بشأن استقالة جونسون: غادر والجميع قال إنه يجب عزل روسيا وفي النهاية قام حزبه بعزله شخصيا
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لافروف بشأن استقالة جونسون: غادر والجميع قال إنه يجب عزل روسيا، وفي النهاية قام حزبه بعزله شخصياً