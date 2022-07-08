https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-عدد-من-الدول-لم-تدعم-الهجمات-ضد-روسيا-في-اجتماع-مجموعة-العشرين-1064841751.html

لافروف: عدد من الدول لم يدعم التهجمات ضد روسيا في اجتماع مجموعة العشرين

لافروف: عدد من الدول لم يدعم التهجمات ضد روسيا في اجتماع مجموعة العشرين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن عددا من الدول لم يدعم التهجمات ضد روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T05:41+0000

2022-07-08T05:41+0000

2022-07-08T06:08+0000

روسيا

العالم

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وجاءت تصريحات لافروف للصحفيين خلال اجتماع مجموعة العشرين، قال خلالها: "إذا أرادت الدول الغربية هزيمة روسيا في ساحة المعركة فيما يتعلق بالوضع المحيط بأوكرانيا، فليس هناك ما يمكن التحدث عنه معهم".وأضاف لافروف، قائلا: "إن الدول الغربية خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، بدلا من مناقشة المشاكل الاقتصادية، انجرفت إلى انتقادات وتهجمات ضد روسيا".وتابع لافروف، قائلا: "طرحت عددا من الأسئلة غير المريحة على الزملاء الغربيين في مجموعة العشرين، لكنني لم أتلق إجابات واضحة وصريحة".وتتألف مجموعة العشرين من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.وتأسست "العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.

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