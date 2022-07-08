https://arabic.sputniknews.com/20220708/متطوعون-سوريون-ينثرون-فرح-العيد-على-الوجوه-المتعبة-لأطفال-السرطان-في-الحسكة-1064870515.html

متطوعون سوريون ينثرون فرح العيد على الوجوه المتعبة لأطفال السرطان في الحسكة

متطوعون سوريون ينثرون فرح العيد على الوجوه المتعبة لأطفال السرطان في الحسكة

بهدف زرع الفرح والسرور على وجوههم المتعبة والعزيمة في أجسادهم النحيلة، نفذت الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم في محافظة الحسكة السورية، مبادرة... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T14:00+0000

2022-07-08T14:00+0000

2022-07-08T14:21+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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متطوعو فرع الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم في الحسكة وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وزعوا، اليوم الخميس 7 تموز/ يوليو، مجموعات من الألبسة للأطفال المصابين بمرض السرطان المسجلين لديه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأوضح مدير فرع الجمعية في محافظة الحسكة كنان بكرو لوكالة "سبوتنيك" أن المبادرة استهدفت 70 طفلاً من المصابين بمرض السرطان حيث تم توزيع لباس العيد وذلك ضمن أجواء ترفيهية لافتاً إلى أن المبادرة تأتي لزرع البسمة على شفاه الأطفال وتخفيف الأعباء المادية عن عوائلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة المفروضة على الشعب السوري نتيجة الحصار الأمريكي والغربي جائر.وبين بكرو أن فرع الجمعية يقدم بشكل دوري ومستمر الرعاية الطبية وجرعات الدواء الكيماوي لــ 200 طفل من عمر السنة إلى 18 سنة ،ضمن مركزين طبيين الأول في مدينة الحسكة (مركز اللؤلؤة) الطبي وفي المنطقة الصحية في مدينة القامشلي بالتنسيق مع وزارة الصحة السورية، بالإضافة للأجواء الترفيهية والألعاب الرياضية ضمن مركز فرح ضمن مقر فرع المعية بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية (بيت الكل) ومفوضية شؤون اللاجئين.وتابع مدير فرع الجمعية بان الجمعية خصصت مقراً للإقامة و السكن للمرضى وذويهم في العاصمة دمشق ،بالإضافة لتكفل بجميع تكاليف السفر والتنقل بشكل مجاني لهم.من جانبه أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل الحكومي في محافظة الحسكة إبراهيم خلف إلى أن المبادرة تأتي في إطار حملة شاملة تنفذها الجمعيات الخيرية والأهلية في المحافظة لاستهداف الأطفال المصابين بمرض السرطان وأطفال معهد الصم والبكم والأطفال الأيتام والمصابين بالتوحد والذي يصل عددهم الى المئات ،بالإضافة إلى استهداف جرحى الجيش العربي السوري.يشار أن أكثر المتضررين من الحصار الغربي والأمريكي الجائر عبر ما يسمى قانون "قيصر" هم المرضى السوريين خصوصاً مرضى السرطان وذلك نتيجة منع دخول الجرعات والأدوية المخصصة لهم إلى البلاد التي تعمل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي فيها منذ سنوات بتوزيعها بشكل مجاني على جميع المرضى ضمن المستشفيات والهيئات العامة كما هو الحال في مجال التعليم و الصحة للسوريين.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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