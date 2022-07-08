https://arabic.sputniknews.com/20220708/مستشار-المرشد-الإيراني-الإمارات-والأردن-لا-تملكان-قدرات-عسكرية-للمشاركة-في-تحالف-ضدنا-1064861385.html

مستشار المرشد الإيراني: الإمارات والأردن لا تملكان قدرات عسكرية للمشاركة في تحالف ضدنا

مستشار المرشد الإيراني: الإمارات والأردن لا تملكان قدرات عسكرية للمشاركة في تحالف ضدنا

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن بلاده لن تسمح لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالنشاط قرب حدودها. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T12:29+0000

2022-07-08T12:29+0000

2022-07-08T12:29+0000

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وأوضح ولايتي في حوار مع صحيفة "انتخاب" الإيرانية، أن فكرة إنشاء حلف شبيه بالناتو في الشرق الأوسط بمشاركة دول مثل الإمارات والأردن، هي فكرة غير ملائمة، مضيفا: "لن نسمح لحلف الناتو بالعمل قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا".واعتبر حلف الناتو "كيانا عسكريا سيئ السمعة مركزه الولايات المتحدة، حيث يقوم بتنفيذ العديد من الأحداث الضارة والمدمرة ضد الدول المستقلة في العالم".وقال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تستكشف أفكارا حول دمج قدرات الدفاع الجوي لدول الشرق الأوسط المختلفة من أجل تحقيق تغطية أكثر فاعلية ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني المتنامي. وأضاف كيربي في مؤتمر افتراضي: "على الصعيد الثنائي، نتحدث مع الدول في جميع أنحاء المنطقة حول قدرات الدفاع الجوي على وجه التحديد، وما يمكننا القيام به للمساعدة في الدفاع الجوي، ثم استكشاف فكرة القدرة على دمج كل تلك الدفاعات الجوية معا بحيث يكون هناك حقا تغطية أكثر فاعلية للتعامل مع التهديد الإيراني المتنامي".في وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن "أربعة مصادر مطلعة، قولها إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تهيئة الأجواء وتمهيد الطريق أمام تحالف أمني مع دول عربية يربط أنظمة الدفاع الجوي بينها في مواجهة الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ في الشرق الأوسط.وذكر مصدران على دراية بتفكير واشنطن، أن الخطة التي ستعتمد على استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية، قد تكتسب قوة دافعة جديدة خلال رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط والتي تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية بين 13 و16 يوليو/ تموز.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/أمريكا-نبحث-دمج-قدرات-الدفاع-الجوي-لإسرائيل-ودول-عربية-في-مواجهة-إيران-1064834283.html

https://arabic.sputniknews.com/20220624/ملك-الأردن-يدعو-لتشكيل-حلف-عسكري-شرق-أوسطي-شبيه-بالناتو-ويتحدث-عن-إيران-1064152409.html

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