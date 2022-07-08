https://arabic.sputniknews.com/20220708/مستشار-المرشد-الإيراني-لن-نسمح-بنشاط-حلف-شمال-الأطلسي-على-طول-حدودنا-1064879057.html
مستشار المرشد الإيراني: لن نسمح بنشاط حلف شمال الأطلسي قرب حدود بلادنا
مستشار المرشد الإيراني: لن نسمح بنشاط حلف شمال الأطلسي قرب حدود بلادنا
صرح مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة فشلت في سياساتها بمنطقة غرب آسيا، مشيرا إلى أن هدف الرئيس... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T16:22+0000
2022-07-08T16:22+0000
2022-07-08T16:27+0000
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طهران – سبوتنيك. وفي هذا الصدد، قال ولايتي في مقابلة مع وكالة "إسنا" الطلابية الإيرانية: "إن واشنطن نفسها تعلم أنها لا تستطيع أن تستمر في البقاء بسوريا".وأشار مستشار القائد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، إلى أن أوروبا لم تكن أبدا ضعيفة مثلما هي اليوم.وقال: "دعونا نرى إلى أين وصل الوضع في أوكرانيا بسبب السياسات الخاطئة للأوروبيين والطاعة القسرية لأمريكا".وأشار علي أكبر ولايتي إلى أن بعض الدول الجارة لإيران تعتقد أن حلف الناتو يجلب الأمن، لكن هذا ليس صحيحا، مشيرا إلى أن الناتو يسعى إلى تقوية وتطوير نفسه وهذا ما يجعل هذا الحلف تهديدا.وقال بهذا الصدد: "لن نسمح لحلف الناتو بممارسة أنشطته قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا".وأكد ولايتي أن إيران تفضل التعامل بمبدأ حسن الجوار وتنصح دول المنطقة بعدم الانصياع لواشنطن، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية وبحسن نية تؤدي دوراً مهماً في التوسط بين إيران و السعودية، وأن إيران تأمل أن تسفر هذه الجهود عن نتائج جيدة، كون المملكة العربية السعودية جارة إيران بكل الأحوال.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/موسكو-تحذر-من-تبعات-ضم-السويد-وفنلندا-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-1064392830.html
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إيران, أخبار إيران, الناتو
مستشار المرشد الإيراني: لن نسمح بنشاط حلف شمال الأطلسي قرب حدود بلادنا
16:22 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 16:27 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
صرح مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة فشلت في سياساتها بمنطقة غرب آسيا، مشيرا إلى أن هدف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من السفر إلى السعودية هو محاولة تعويض تراجع ذلك البلد.
طهران – سبوتنيك
. وفي هذا الصدد، قال ولايتي في مقابلة مع وكالة "إسنا" الطلابية الإيرانية: "إن واشنطن نفسها تعلم أنها لا تستطيع أن تستمر في البقاء بسوريا".
وأشار مستشار القائد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، إلى أن أوروبا لم تكن أبدا ضعيفة مثلما هي اليوم.
وقال: "دعونا نرى إلى أين وصل الوضع في أوكرانيا
بسبب السياسات الخاطئة للأوروبيين والطاعة القسرية لأمريكا".
وأشار علي أكبر ولايتي إلى أن بعض الدول الجارة لإيران تعتقد أن حلف الناتو يجلب الأمن، لكن هذا ليس صحيحا، مشيرا إلى أن الناتو يسعى إلى تقوية وتطوير نفسه وهذا ما يجعل هذا الحلف تهديدا.
وقال بهذا الصدد: "لن نسمح لحلف الناتو بممارسة أنشطته قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا".
وأكد ولايتي أن إيران
تفضل التعامل بمبدأ حسن الجوار وتنصح دول المنطقة بعدم الانصياع لواشنطن، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية وبحسن نية تؤدي دوراً مهماً في التوسط بين إيران و السعودية، وأن إيران تأمل أن تسفر هذه الجهود عن نتائج جيدة، كون المملكة العربية السعودية جارة إيران بكل الأحوال.