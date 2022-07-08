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https://arabic.sputniknews.com/20220708/مستشار-رئيس-الإمارات-يعلق-على-الاستقالة-الدراماتيكية-لبوريس-جونسون-والاغتيال-الوضيع-لشينزو-آبي-1064871745.html
مستشار رئيس الإمارات يعلق على "الاستقالة الدراماتيكية" لبوريس جونسون ‏و"الاغتيال الوضيع" لشينزو آبي
مستشار رئيس الإمارات يعلق على "الاستقالة الدراماتيكية" لبوريس جونسون ‏و"الاغتيال الوضيع" لشينزو آبي
علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية ‏المتحدة، على تقديم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون استقالته، واغتيال ‏رئيس الوزراء... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T14:13+0000
2022-07-08T14:13+0000
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وقال قرقاش "بين الاستقالة الدراماتيكية لبوريس جونسون والاغتيال الوضيع لشينزو آبي، تزداد القناعة بأن السياسة ليست سوى أمواجاً متلاطمة في بحر لا يعرف الهدوء، ومن أراد السباحة بأمان عليه أن يتحلى بالعقل والحرص والحكمة"، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر".وبعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقيات تعازي إلى رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، في وفاة سلفه، شينزو آبي.يذكر أنه تم الإعلان اليوم الجمعة، عن وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطاباً في مدينة نارا، وتوفي آبي في مستشفى جامعة نارا الطبية، عن عمر يناهز الـ67 عاماً.وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الخميس، كلمة في داونينغ ستريت استقالته من منصبه.وقال جونسون في كلمة إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: "من الواضح الآن أن حزب المحافظين يريد (تعيين) زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد. اتفقت مع السيد غراهام برادي على أن ... عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-اغتيال-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-شينزو-آبي-1064867675.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, بوريس جونسون, العالم

مستشار رئيس الإمارات يعلق على "الاستقالة الدراماتيكية" لبوريس جونسون ‏و"الاغتيال الوضيع" لشينزو آبي

14:13 GMT 08.07.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
© AP Photo / Kamran Jebreili
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علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية ‏المتحدة، على تقديم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون استقالته، واغتيال ‏رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.‏
وقال قرقاش "بين الاستقالة الدراماتيكية لبوريس جونسون والاغتيال الوضيع لشينزو آبي، تزداد القناعة بأن السياسة ليست سوى أمواجاً متلاطمة في بحر لا يعرف الهدوء، ومن أراد السباحة بأمان عليه أن يتحلى بالعقل والحرص والحكمة"، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر".
وبعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقيات تعازي إلى رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، في وفاة سلفه، شينزو آبي.
يذكر أنه تم الإعلان اليوم الجمعة، عن وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطاباً في مدينة نارا، وتوفي آبي في مستشفى جامعة نارا الطبية، عن عمر يناهز الـ67 عاماً.
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
الخارجية الإيرانية تعلق على اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي
13:14 GMT
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الخميس، كلمة في داونينغ ستريت استقالته من منصبه.
وقال جونسون في كلمة إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: "من الواضح الآن أن حزب المحافظين يريد (تعيين) زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد. اتفقت مع السيد غراهام برادي على أن ... عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن".
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