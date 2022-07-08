https://arabic.sputniknews.com/20220708/مصرع-عامل-مصري-حرقا-في-بغداد-والشرطة-تعتقل-4-من-زملائه-1064848217.html
مصرع عامل مصري حرقا في بغداد والشرطة تعتقل 4 من زملائه
مصرع عامل مصري حرقا في بغداد والشرطة تعتقل 4 من زملائه
لقي عامل يحمل الجنسية المصرية مصرعه حرقا في العاصمة العراقية بغداد، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية التي فتحت تحقيقا لكشف ملابسات وأسباب الحادث. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T08:35+0000
2022-07-08T08:35+0000
2022-07-08T08:35+0000
العراق
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مجتمع
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وحسب "السومرية نيوز"، قال مصدر أمني إن "العامل يعمل داخل أحد المجمعات السكنية ضمن حدود مطار بغداد الدولي".وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 4 مصريين من أصدقائه".وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/السياحة-العراقية-تدعو-لوقف-التعامل-مع-شركات-مصرية-1064695560.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, مصر, مجتمع
مصرع عامل مصري حرقا في بغداد والشرطة تعتقل 4 من زملائه
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لقي عامل يحمل الجنسية المصرية مصرعه حرقا في العاصمة العراقية بغداد، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية التي فتحت تحقيقا لكشف ملابسات وأسباب الحادث.
وحسب "السومرية نيوز"
، قال مصدر أمني إن "العامل يعمل داخل أحد المجمعات السكنية ضمن حدود مطار بغداد الدولي".
وأضاف أن "العامل المصري فارق الحياة أثناء العمل نتيجة احتراقه".
وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 4 مصريين من أصدقائه".
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.