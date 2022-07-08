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https://arabic.sputniknews.com/20220708/مصرع-عامل-مصري-حرقا-في-بغداد-والشرطة-تعتقل-4-من-زملائه-1064848217.html
مصرع عامل مصري حرقا في بغداد والشرطة تعتقل 4 من زملائه
مصرع عامل مصري حرقا في بغداد والشرطة تعتقل 4 من زملائه
لقي عامل يحمل الجنسية المصرية مصرعه حرقا في العاصمة العراقية بغداد، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية التي فتحت تحقيقا لكشف ملابسات وأسباب الحادث. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T08:35+0000
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وحسب "السومرية نيوز"، قال مصدر أمني إن "العامل يعمل داخل أحد المجمعات السكنية ضمن حدود مطار بغداد الدولي".وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 4 مصريين من أصدقائه".وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
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العراق, مصر, مجتمع

مصرع عامل مصري حرقا في بغداد والشرطة تعتقل 4 من زملائه

08:35 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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لقي عامل يحمل الجنسية المصرية مصرعه حرقا في العاصمة العراقية بغداد، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية التي فتحت تحقيقا لكشف ملابسات وأسباب الحادث.
وحسب "السومرية نيوز"، قال مصدر أمني إن "العامل يعمل داخل أحد المجمعات السكنية ضمن حدود مطار بغداد الدولي".
وأضاف أن "العامل المصري فارق الحياة أثناء العمل نتيجة احتراقه".
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وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 4 مصريين من أصدقائه".
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
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