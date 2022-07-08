https://arabic.sputniknews.com/20220708/مقاتلات-إف-35-الأمريكية-من-الجيل-الخامس-تصل-إلى-قاعدة-أوماري-في-إستونيا-1064880395.html

مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس تصل إلى قاعدة أوماري في إستونيا

مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس تصل إلى قاعدة أوماري في إستونيا

وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" من الجيل الخامس إلى قاعدة أوماري الجوية، اليوم الجمعة، لتعزيز الجناح الشرقي للتحالف في منطقة البلطيق، حسبما أفادت... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T16:34+0000

2022-07-08T16:34+0000

2022-07-08T16:35+0000

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وجاء في نص البيان: "وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" من الجيل الخامس إلى قاعدة أوماري الجوية بالقرب من تالين لتعزيز مهمة حماية المجال الجوي فوق دول البلطيق".بالإضافة إلى طائرات "إف-35" الأمريكية، تتمركز حاليًا مقاتلات "ميراج-2000" الفرنسية ومقاتلات "إف-16" البلجيكية في أوماري.وصرحت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، في وقت سابق، أن قوات الناتو تباشر على الفور تنفيذ القرار السياسي لتعزيز الجناح الشرقي والمتفق عليه في قمة مدريد.وافق قادة الناتو على خطة لزيادة كبيرة لقوات الحلف في الشرق بحلول عام 2023 على خلفية الأزمة في أوكرانيا. أعلن الناتو أنه يخطط لزيادة عدد قوات الجهوزية العالية إلى أكثر من 300000 في المستقبل القريب على الجانب الشرقي، وزيادة تكوين المجموعات القتالية إلى مستوى "اللواء"، وإنشاء أسلحة ومعدات "تمركز مسبق" ومستودعات الذخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق عن نية بلاده إنشاء المقر الدائم للفيلق الخامس للجيش الأمريكي في أوروبا وبالتحديد في بولندا، مضيفا أن الولايات المتحدة والناتو يعتزمان تعزيز قواتهما على طول الجناح الشرقي بأكمله". بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، تعتزم الولايات المتحدة ضمان نشر لواء "إضافي" في رومانيا على أساس التناوب مع عدة آلاف من الأفراد العسكريين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220630/رئيسة-وزراء-إستونيا-قوات-الناتو-تباشر-على-الفور-تعزيز-الجبهة-الشرقية-1064444293.html

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