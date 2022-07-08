https://arabic.sputniknews.com/20220708/مقاتلات-إف-35-الأمريكية-من-الجيل-الخامس-تصل-إلى-قاعدة-أوماري-في-إستونيا-1064880395.html
مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس تصل إلى قاعدة أوماري في إستونيا
مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس تصل إلى قاعدة أوماري في إستونيا
وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" من الجيل الخامس إلى قاعدة أوماري الجوية، اليوم الجمعة، لتعزيز الجناح الشرقي للتحالف في منطقة البلطيق، حسبما أفادت... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T16:34+0000
2022-07-08T16:34+0000
2022-07-08T16:35+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إستونيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102329/42/1023294213_0:256:4742:2923_1920x0_80_0_0_7a4a11593e48db76711f6f9e94cf0521.jpg
وجاء في نص البيان: "وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" من الجيل الخامس إلى قاعدة أوماري الجوية بالقرب من تالين لتعزيز مهمة حماية المجال الجوي فوق دول البلطيق".بالإضافة إلى طائرات "إف-35" الأمريكية، تتمركز حاليًا مقاتلات "ميراج-2000" الفرنسية ومقاتلات "إف-16" البلجيكية في أوماري.وصرحت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، في وقت سابق، أن قوات الناتو تباشر على الفور تنفيذ القرار السياسي لتعزيز الجناح الشرقي والمتفق عليه في قمة مدريد.وافق قادة الناتو على خطة لزيادة كبيرة لقوات الحلف في الشرق بحلول عام 2023 على خلفية الأزمة في أوكرانيا. أعلن الناتو أنه يخطط لزيادة عدد قوات الجهوزية العالية إلى أكثر من 300000 في المستقبل القريب على الجانب الشرقي، وزيادة تكوين المجموعات القتالية إلى مستوى "اللواء"، وإنشاء أسلحة ومعدات "تمركز مسبق" ومستودعات الذخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق عن نية بلاده إنشاء المقر الدائم للفيلق الخامس للجيش الأمريكي في أوروبا وبالتحديد في بولندا، مضيفا أن الولايات المتحدة والناتو يعتزمان تعزيز قواتهما على طول الجناح الشرقي بأكمله". بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، تعتزم الولايات المتحدة ضمان نشر لواء "إضافي" في رومانيا على أساس التناوب مع عدة آلاف من الأفراد العسكريين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/رئيسة-وزراء-إستونيا-قوات-الناتو-تباشر-على-الفور-تعزيز-الجبهة-الشرقية-1064444293.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إستونيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102329/42/1023294213_253:0:4490:3178_1920x0_80_0_0_350b7c106b3bbb8d2ceae350cc810e5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إستونيا
مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس تصل إلى قاعدة أوماري في إستونيا
16:34 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 16:35 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" من الجيل الخامس إلى قاعدة أوماري الجوية، اليوم الجمعة، لتعزيز الجناح الشرقي للتحالف في منطقة البلطيق، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لهيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية.
وجاء في نص البيان: "وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" من الجيل الخامس إلى قاعدة أوماري الجوية بالقرب من تالين لتعزيز مهمة حماية المجال الجوي فوق دول البلطيق".
بالإضافة إلى طائرات "إف-35" الأمريكية، تتمركز حاليًا مقاتلات "ميراج-2000" الفرنسية ومقاتلات "إف-16" البلجيكية في أوماري.
وصرحت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، في وقت سابق، أن قوات الناتو تباشر على الفور تنفيذ القرار السياسي لتعزيز الجناح الشرقي
والمتفق عليه في قمة مدريد.
وافق قادة الناتو على خطة لزيادة كبيرة لقوات الحلف في الشرق
بحلول عام 2023 على خلفية الأزمة في أوكرانيا. أعلن الناتو أنه يخطط لزيادة عدد قوات الجهوزية العالية إلى أكثر من 300000 في المستقبل القريب على الجانب الشرقي، وزيادة تكوين المجموعات القتالية إلى مستوى "اللواء"، وإنشاء أسلحة ومعدات "تمركز مسبق" ومستودعات الذخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق عن نية بلاده إنشاء المقر الدائم للفيلق الخامس للجيش الأمريكي في أوروبا وبالتحديد في بولندا، مضيفا أن الولايات المتحدة والناتو يعتزمان تعزيز قواتهما على طول الجناح الشرقي
بأكمله". بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، تعتزم الولايات المتحدة ضمان نشر لواء "إضافي" في رومانيا على أساس التناوب مع عدة آلاف من الأفراد العسكريين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.