مكة المكرمة تستضيف أكبر حج منذ بداية الوباء

© AFP 2022 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
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© AFP 2022 / Christina Assi
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AFP 2022 / Delil Souelman إحدى الحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
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© AFP 2022 / Delil Souelman
إحدى الحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanالحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
3/12
© AFP 2022 / Delil Souelman
الحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
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© AFP 2022 / Delil Souelman
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AFP 2022 / Christina Assi الحجاج على جبل النور، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
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© AFP 2022 / Christina Assi
الحجاج على جبل النور، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
© AP Photo / Amr Nabilأحد الحجاج يلتقط صورة سيلفي في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
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© AP Photo / Amr Nabil
أحد الحجاج يلتقط صورة سيلفي في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AP Photo / Amr Nabilطيور الحمام ينتشرون حول الحجاج النائمين خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
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© AP Photo / Amr Nabil
طيور الحمام ينتشرون حول الحجاج النائمين خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
© AP Photo / Amr Nabilالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
8/12
© AP Photo / Amr Nabil
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AFP 2022 / Christina Assiأحد الحجاج في مخيم منى للحجاج، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
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© AFP 2022 / Christina Assi
أحد الحجاج في مخيم منى للحجاج، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
© AP Photo / Amr Nabilحافلة تنقل الحجاج في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
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© AP Photo / Amr Nabil
حافلة تنقل الحجاج في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanأحد الحجاج في مخيم منى للحجاج، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
11/12
© AFP 2022 / Delil Souelman
أحد الحجاج في مخيم منى للحجاج، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanأحد الحجاج يقرأ القرآن على خلفية المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
12/12
© AFP 2022 / Delil Souelman
أحد الحجاج يقرأ القرآن على خلفية المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022