عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/مكة-المكرمة-تستضيف-أكبر-حج-منذ-بداية-الوباء-1064864408.html
مكة المكرمة تستضيف أكبر حج منذ بداية الوباء
مكة المكرمة تستضيف أكبر حج منذ بداية الوباء
يُسمح لمليون مسلم تم تطعيمهم بالكامل، بما في ذلك 850 ألفًا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام في مدينة مكة، وهو ارتفاع كبير بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T14:21+0000
2022-07-08T14:21+0000
صور
كاريكاتير
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064864567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef9d5df5c4702c3763fc5e892f819117.jpg
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064864567_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_c040481c559ad63edfa6c2971211bd58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, كاريكاتير, السعودية, أخبار السعودية اليوم

مكة المكرمة تستضيف أكبر حج منذ بداية الوباء

14:21 GMT 08.07.2022
تابعنا عبرTelegram
يُسمح لمليون مسلم تم تطعيمهم بالكامل، بما في ذلك 850 ألفًا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام في مدينة مكة، وهو ارتفاع كبير بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب القيود التي كانت مفروضة لمنع تفشي الوباء.
© AFP 2022 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
© AFP 2022 / Christina Assi
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AFP 2022 / Delil Souelman إحدى الحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
إحدى الحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2022 / Delil Souelman
إحدى الحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanالحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
الحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
© AFP 2022 / Delil Souelman
الحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/12
© AFP 2022 / Delil Souelman
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AFP 2022 / Christina Assi الحجاج على جبل النور، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
الحجاج على جبل النور، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/12
© AFP 2022 / Christina Assi
الحجاج على جبل النور، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
© AP Photo / Amr Nabilأحد الحجاج يلتقط صورة سيلفي في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
أحد الحجاج يلتقط صورة سيلفي في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Amr Nabil
أحد الحجاج يلتقط صورة سيلفي في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AP Photo / Amr Nabilطيور الحمام ينتشرون حول الحجاج النائمين خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
طيور الحمام ينتشرون حول الحجاج النائمين خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Amr Nabil
طيور الحمام ينتشرون حول الحجاج النائمين خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
© AP Photo / Amr Nabilالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Amr Nabil
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AFP 2022 / Christina Assiأحد الحجاج في مخيم منى للحجاج، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
أحد الحجاج في مخيم منى للحجاج، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2022 / Christina Assi
أحد الحجاج في مخيم منى للحجاج، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
© AP Photo / Amr Nabilحافلة تنقل الحجاج في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
حافلة تنقل الحجاج في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Amr Nabil
حافلة تنقل الحجاج في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanأحد الحجاج في مخيم منى للحجاج، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
أحد الحجاج في مخيم منى للحجاج، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
© AFP 2022 / Delil Souelman
أحد الحجاج في مخيم منى للحجاج، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanأحد الحجاج يقرأ القرآن على خلفية المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
أحد الحجاج يقرأ القرآن على خلفية المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2022 / Delil Souelman
أحد الحجاج يقرأ القرآن على خلفية المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала