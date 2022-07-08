https://arabic.sputniknews.com/20220708/نائب-لبناني-سابق-السلطة-تهدد-المواطن-في-أبسط-حقوقه-الحياتية-1064858639.html
نائب لبناني سابق: السلطة تهدد المواطن في أبسط حقوقه الحياتية
نائب لبناني سابق: السلطة تهدد المواطن في أبسط حقوقه الحياتية
انتقد النائب اللبناني السابق، عماد واكيم، الحكومة اللبنانية، حيث غرد عبر "تويتر" تويتر قائلا إن السلطة تهدد المواطن في أبسط حقوقه. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:22+0000
2022-07-08T11:22+0000
2022-07-08T11:22+0000
لبنان
العالم العربي
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن واكيم قوله: "السلطة تهدد المواطن في أبسط حقوقه الحياتية، لا كهرباء، لا اتصالات، لا محروقات، لا خبز، لا دواء، إلا إذا زيدت الأسعار في المقابل لم تحرك ساكنا للإصلاح وكشف الناهبين منذ الانهيار".قطعت جمعية "صرخة المودعين" الطريق أمام مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، وعمدوا إلى إشعال الإطارات في مدخل المصرف ورشقه بالزجاج والزيوت المشتعلة.وفي وقت سابق، قطعت جمعية "صرخة المودعين" الطريق أمام مصرف لبنان المركزي، أمس الخميس، وعمدوا إلى إشعال الإطارات في مدخل المصرف ورشقه بالزجاج والزيوت المشتعلة.ودعت الجمعية إلى تجمع كبير أمام مصرف لبنان ضد التعاميم التي "تسرق المودعين"، ومنذ ساعات الصباح تجمهر المودعون أمام المصرف، رافعين لافتات تطالب بإعادة ودائعهم أو الحصول عليها بحسب سعر صرف منصة الصيرفة، بالإضافة إلى عبارات مناهضة لحاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
نائب لبناني سابق: السلطة تهدد المواطن في أبسط حقوقه الحياتية
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انتقد النائب اللبناني السابق، عماد واكيم، الحكومة اللبنانية، حيث غرد عبر "تويتر" تويتر قائلا إن السلطة تهدد المواطن في أبسط حقوقه.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام
عن واكيم قوله: "السلطة تهدد المواطن في أبسط حقوقه الحياتية، لا كهرباء، لا اتصالات، لا محروقات، لا خبز، لا دواء، إلا إذا زيدت الأسعار في المقابل لم تحرك ساكنا للإصلاح وكشف الناهبين منذ الانهيار".
وتوجه واكيم إلى الحكومة قائلا: "هل سألت نفسها كيف يؤمن المواطن معيشته تجاه هذه الأعباء؟ منظومة فاسقة متمسكة بالسلطة،لا تليق بها إلا المزابل".
قطعت جمعية "صرخة المودعين" الطريق أمام مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، وعمدوا إلى إشعال الإطارات في مدخل المصرف ورشقه بالزجاج والزيوت المشتعلة.
وفي وقت سابق، قطعت جمعية "صرخة المودعين" الطريق أمام مصرف لبنان المركزي، أمس الخميس، وعمدوا إلى إشعال الإطارات في مدخل المصرف ورشقه بالزجاج والزيوت المشتعلة.
ودعت الجمعية إلى تجمع كبير أمام مصرف لبنان ضد التعاميم التي "تسرق المودعين"، ومنذ ساعات الصباح تجمهر المودعون أمام المصرف، رافعين لافتات تطالب بإعادة ودائعهم أو الحصول عليها بحسب سعر صرف منصة الصيرفة، بالإضافة إلى عبارات مناهضة لحاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف.