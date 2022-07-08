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https://arabic.sputniknews.com/20220708/نبذة-عن-محاولات-اغتيال-متعددة-لسياسيين-بارزين-في-اليابان-1064862649.html
نبذة عن محاولات اغتيال متعددة لسياسيين بارزين في اليابان
نبذة عن محاولات اغتيال متعددة لسياسيين بارزين في اليابان
في نبأ صادم، أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر، في واقعةٍ تكررت مرارا على مدار... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T12:50+0000
2022-07-08T12:57+0000
العالم
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شهدت اليابان في الماضي عدة حالات هجوم بالأسلحة النارية على شخصيات رئيسية، بينها سياسيون، بحسب التلفزيون الياباني.في عام 1990، تعرض عمدة مدينة ناكازاكي آنذاك موتوشيما هيتوشي لإصابات خطيرة بعد أن أطلق النار عليه شخص يميني.وفي عام 1992، أطلق مسلح يميني النار على نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي آنذاك كانيمارو شين الذي كان يختتم كلمة له في محافظة توتشيغي شمال طوكيو، لكن لم يتعرض لإصابات.وفي عام 1995، أصيب المفوض العام لوكالة الشرطة القومية آنذاك كونيماتسو تاكاجي، بجروح خطيرة، في إطلاق نار أمام مقر سكنه في طوكيو.وفي عام 2007، توفي عمدة آخر لناكازاكي، هو إيتو إيتشو، متأثرا بإطلاق النار عليه من قبل عضو في جماعة جريمة منظمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/هكذا-اقترب-المهاجم-من-ظهر-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-وقتله-فيديو-نقل-جثته-للطائرة-1064856384.html
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العالم

نبذة عن محاولات اغتيال متعددة لسياسيين بارزين في اليابان

12:50 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 12:57 GMT 08.07.2022)
© AFP 2022 / Stringer اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
 اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / Stringer
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في نبأ صادم، أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر، في واقعةٍ تكررت مرارا على مدار السنوات الماضية.
شهدت اليابان في الماضي عدة حالات هجوم بالأسلحة النارية على شخصيات رئيسية، بينها سياسيون، بحسب التلفزيون الياباني.
في عام 1990، تعرض عمدة مدينة ناكازاكي آنذاك موتوشيما هيتوشي لإصابات خطيرة بعد أن أطلق النار عليه شخص يميني.
وفي عام 1992، أطلق مسلح يميني النار على نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي آنذاك كانيمارو شين الذي كان يختتم كلمة له في محافظة توتشيغي شمال طوكيو، لكن لم يتعرض لإصابات.
اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
هكذا اقترب المهاجم من ظهر رئيس وزراء اليابان السابق وقتله... فيديو نقل جثته للطائرة
10:13 GMT
وفي عام 1994، تعرض رئيس الوزراء الياباني سابقا هوسوكاوا موريهيرو لإطلاق النار في فندق في طوكيو من قبل عضو سابق في جماعة يمينية، ولم يصب بأذى.
وفي عام 1995، أصيب المفوض العام لوكالة الشرطة القومية آنذاك كونيماتسو تاكاجي، بجروح خطيرة، في إطلاق نار أمام مقر سكنه في طوكيو.
وفي عام 2007، توفي عمدة آخر لناكازاكي، هو إيتو إيتشو، متأثرا بإطلاق النار عليه من قبل عضو في جماعة جريمة منظمة.
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