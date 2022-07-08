https://arabic.sputniknews.com/20220708/نيتفلكس-تمنح-ترخيصا-لأحدث-أفلام-جوني-ديب-لن-يبث-إلا-داخل-فرنسا-1064884047.html
"نيتفلكس" تمنح ترخيصا لأحدث أفلام جوني ديب لن يبث إلا داخل فرنسا
"نيتفلكس" تمنح ترخيصا لأحدث أفلام جوني ديب لن يبث إلا داخل فرنسا
منحت شبكة "نيتفلكس" الرقمية الأمريكية ترخيصا لأحدث أفلام نجم هوليوود، جوني ديب، من أجل عرضه فقط داخل فرنسا. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T17:36+0000
2022-07-08T17:36+0000
2022-07-08T17:36+0000
مجتمع
منوعات
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وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية ذكرت، أمس الخميس، أن "نيتفلكس" ستشارك في تمويل الفيلم، لكن نفت منصة البث الرقمي تلك الأنباء لموقع "إنسايدر" الأمريكي، وأكدت أنها منحته ترخيصا للعرض فقط داخل فرنسا.ويجسد جوني ديب في أحداث الفيلم الجديد "La Favourite" (المفضل) دور الملك الفرنسي، لويس الخامس عشر.وسيكون الفيلم متاحا على "نيتفلكس" داخل فرنسا بعد مرور 15 شهرا من عرضه في دور السينما الفرنسية.وتأتي الأنباء عن فيلم جوني ديب الجديد، بعد فوزه في قضية تشهير من زوجته السابقة الممثلة، آمبر هيرد.وحصل ديب من المحكمة على تعويض مالي قدره 15 مليون دولار، بينما حصلا هيرد على 2 مليون دولار.وكان آخر أعمال جوني ديب الفنية هو فيلم "ميناماتا" قبل عامين، والذي حقق فشلا ذريعا في شباك التذاكر، وجنى 2 مليون دولار فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/آمبر-هيرد-في-أول-مقابلة-إعلامية-بعد-خسارتها-أمام-جوني-ديب-فيديو-1063529302.html
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مجتمع, منوعات
"نيتفلكس" تمنح ترخيصا لأحدث أفلام جوني ديب لن يبث إلا داخل فرنسا
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منحت شبكة "نيتفلكس" الرقمية الأمريكية ترخيصا لأحدث أفلام نجم هوليوود، جوني ديب، من أجل عرضه فقط داخل فرنسا.
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية ذكرت، أمس الخميس، أن "نيتفلكس" ستشارك في تمويل الفيلم، لكن نفت منصة البث الرقمي تلك الأنباء لموقع "إنسايدر"
الأمريكي، وأكدت أنها منحته ترخيصا للعرض فقط داخل فرنسا.
ويجسد جوني ديب في أحداث الفيلم الجديد "La Favourite" (المفضل) دور الملك الفرنسي، لويس الخامس عشر.
وسيكون الفيلم متاحا على "نيتفلكس" داخل فرنسا بعد مرور 15 شهرا من عرضه في دور السينما الفرنسية.
وتأتي الأنباء عن فيلم جوني ديب الجديد، بعد فوزه في قضية تشهير من زوجته السابقة الممثلة، آمبر هيرد.
وحصل ديب من المحكمة على تعويض مالي قدره 15 مليون دولار، بينما حصلا هيرد على 2 مليون دولار.
وكان آخر أعمال جوني ديب الفنية هو فيلم "ميناماتا" قبل عامين، والذي حقق فشلا ذريعا في شباك التذاكر، وجنى 2 مليون دولار فقط.