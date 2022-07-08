https://arabic.sputniknews.com/20220708/هل-تلاشت-زفة-الحجاج-ورسومات-الحج-من-شوارع-مصر-صور-1064879429.html

هل تلاشت "زفة الحجاج" ورسومات الحج من شوارع مصر... صور

هل تلاشت "زفة الحجاج" ورسومات الحج من شوارع مصر... صور

تراجعت في السنوات الأخيرة العديد من العادات الشعبية والتراثية المرتبطة بالحج، والتي ‏كانت تتمثل في رسومات الحج وما يعرف بـ" زفة الحجاج".‏ 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T16:23+0000

2022-07-08T16:23+0000

2022-07-08T16:23+0000

تقارير سبوتنيك

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في مصر كان يدون على منازل الحجاج رسومات الحج المتمثلة في الكعبة والناقة، ووسيلة الانتقال إلى الحج، سواء كانت عبر سفينة أو طائرة أو عبر الجمال قديماوقبل سنوات تراجعت هذه العادات، خاصة بعد أن تحولت المنازل في معظم القرى من الطوب اللبن إلى البنايات الإسمنتية والتي نادرا ما تدون عليها أي رسومات في الوقت الحالي.رغم أن الرسومات كانت ارتجالية ويقوم بها بعض أبناء القرية، إلا أنها كانت تعد علامة مميزة على أن أحد أصحاب المنزل يقوم بأداء فريضة الحج هذا العام، إذ كانت ترسم قبل موعد الحج بنحو شهر وتترك لأشهر بعد أداء الفريضة.تقول الحاجة هدى ضيف إن "الكثير من العادات تغيرت في الوقت الراهن، خاصة أن المباني لم تعد كما كانت بالطوب اللبن، ومعظم الوجهات يطلى بألوان حديثة".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن "الأمر تراجع تدريجيا، ولا توجد أسباب محددة يمكن قولها، خاصة أن جميع العادات تراجعت".وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "زفة الحجاج لم تعد موجودة، لكن بعض ملامحها باقية تتمثل في تجمع أهل القرية لتوديع الحاج قبل السفر".ماء زمزميشير محمود إلى أن "العادات التي يحرص عليها الجميع حتى اليوم تتمثل في مباركة أهل القرية للحاج عند عودته من الحج، والحصول على ماء زمزم، إذ يتبارك الجميع بالماء على أمل الشفاء من أي أمراض، وأن البعض أحيانا يوصون الحاج قبل السفر بأن يخصص لهم كمية معينة من الماء بنية الشفاء".الحاجة نفوس محمود أيوب، من الذين عايشوا زفة الحجاج وتدوين الرسومات على المنازل قبل عشرات السنوات، إذ توضح أن "أهل الحاج كانوا يضعون المكبرات الصوتية منذ سفر الحاج حتى عودته، على أن تذاع عبرها أغاني الحج".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "في وقت سابق أن الزفة كانت تتمثل في تجمع أهل القرية والسير في شوارع القرية خلف الحاج مرددين أغاني الحاج حتى يصل إلى السيارة التي تنقله إلى المطار أو إلى المعبر، إذا كان سيسافر عبر الباخرة".يقول الباحث في الموروث الشعبي، مسعود شومان، إن "المنازل كانت تحمل رسومات الحجاج والوسيلة التي كانوا يسافرون بها سواء كانت سفينة أو بالجمال أو سيرا على الأقدام، وحديثا ترسم الطائرة، وكانت تدون بجانبها بعض العبارات منها " حج مبرور وذنب مغفور… الحاج فلان حج وزار قبر الرسول عام… هجرية"، أغلب الرسومات تضمنت "الكعبة، مكة، عرفات، منى، المدينة، ورحلة العودة إلى الديار، وما بعد الحج".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "منازل كانت تتزين بالرسومات ما قبل ذهاب الحاج وتظل على البيت علامة على حج صاحبه أو أحد أفراده، وكان أهل القرية يجتمعون لتوديعه، فيما يعرف بزفة الوداع ويسيرون في شوارع القرية حاملين شواشي النخيل مرددين أغاني الحج، كما كانت تتكرر الزفة أثناء العودة بالملابس البيضاء".أغاني الحجأغاني الحج من ضمن الموروث الشعبي الذي لا يزال يردد حتى الآن في مصر ويحمل دلالات وكلمات خاصة بالحجة، لكل منهما دلالة بعينها، حيث يقول شومان إن معظمها يحمل طقوس العبور، فيما كانت أغاني المحمل أشهرها."يا رايحين للنبي الغالي"وتعد "يا رايحين للنبي الغالي" هي إحدى الأغاني التي تغنت بها الفنانة المصرية الراحلة، ليلى مراد، وتعتبر من أشهر أغاني الحج، التي تذاع كل عام.كما كانت تحمل الألوان دلالات بعينها منها اللون الأخضر الذي يرمز للجنة، واللون الأبيض الذي كان يحمل دلالة التطهر، كما كان يرسم الأسد تعبيرا عن قوة التخلص من الذنوب.أغنية المحملظلت مصر لفترات طويلة ترسل كسوة الكعبة إلى السعودية، وكان المحمل من أهم القوافل التي تذهب إلى السعودية وتفنن الصناع في تصميمه وزخرفته، وكان "حسن الطلعة وجمال الصنعة، بخرط متقن وشبابيك ملونة بأنواع الأصباغ، وعليه كسوة من الديباج المزركش بالذهب" وكانت تصنع في القاهرة الفاطمية، حيث تطرز بالدهب والفضة وترسل على ظهر الإبل إلى هناك، وكان يصاحبها موكب كبير من الحراس يرددون الأغاني الخاصة بها، كما كانوا يعودون بالكسوة القديمة، التي كانت تقطع وتوزع على المقربين وسادة القوم، حتى ان الأولياء كانوا يقتطعون بعض الأجزاء منها ويتبركون بها.

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