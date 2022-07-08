https://arabic.sputniknews.com/20220708/واشنطن-تسلم-كييف-4-راجمات-صواريخ-من-طراز-هيمارس-1064886733.html
واشنطن تسلم كييف 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"
واشنطن تسلم كييف 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"
أعلن مصدر مسؤول في البنتاغون، اليوم الجمعة، أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف ستشمل 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"، فضلا عن الذخيرة. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T17:59+0000
2022-07-08T17:59+0000
2022-07-08T17:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية خلال إحاطة إعلامية: "حتى الآن تسلمت أوكرانيا 8 من هذه الأنظمة، مع حزمة المساعدة الجديدة، سيصل مجموعها إلى 12".وأردفت: "أود أن أشير إلى أن مساعدتنا الأمنية تتشكل على أساس الطلبات الواضحة من الجانب الأوكراني فيما يتعلق بالأسلحة التي تساعدهم في مواجهة العملية العسكرية الروسية".وأكدت المتحدثة أن أمريكا على اتصال دائم بأوكرانيا فيما يتعلق بمصير الأسلحة الموردة إلى كييف، وتراقب بعناية استخدامها وتأخذ هذه البيانات في الاعتبار عند التخطيط لمساعدة عسكرية جديدة.وفي الشهر الماضي، أعلنت أمريكا تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية، بجانب ذخيرة مدفعية وأنظمة صواريخ متطورة، يحتاجها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا إنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وصرحت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/البيت-الأبيض-بايدن-يعلن-تقديم-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-كييف-تشمل-صواريخ-هيمارس-1062972859.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تسلم كييف 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"
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أعلن مصدر مسؤول في البنتاغون، اليوم الجمعة، أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف ستشمل 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"، فضلا عن الذخيرة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية خلال إحاطة إعلامية: "حتى الآن تسلمت أوكرانيا 8 من هذه الأنظمة، مع حزمة المساعدة الجديدة، سيصل مجموعها إلى 12".
وأردفت: "أود أن أشير إلى أن مساعدتنا الأمنية تتشكل على أساس الطلبات الواضحة من الجانب الأوكراني فيما يتعلق بالأسلحة التي تساعدهم في مواجهة العملية العسكرية الروسية".
وأكدت المتحدثة أن أمريكا على اتصال دائم بأوكرانيا فيما يتعلق بمصير الأسلحة الموردة إلى كييف، وتراقب بعناية استخدامها وتأخذ هذه البيانات في الاعتبار عند التخطيط لمساعدة عسكرية جديدة.
وأضافت: "في الواقع، نحن نراقب هذه الأسلحة بعناية من لحظة إرسالها إلى أوكرانيا حتى ظهورها في ساحة المعركة، ونحن والقادة العسكريون والخبراء والمتخصصون، على اتصال بالأوكرانيين لفهم كيفية استخدامهم لهذه الأسلحة، هذا مهم جدا وهذه المعلومات تستخدم في اتخاذ القرارات بشأن حزم المساعدات المقبلة".
وفي الشهر الماضي، أعلنت أمريكا تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية، بجانب ذخيرة مدفعية وأنظمة صواريخ متطورة
، يحتاجها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا إنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.