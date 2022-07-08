https://arabic.sputniknews.com/20220708/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-مع-بوريل-مستجدات-الاتفاق-النووي-الإيراني-1064861266.html
وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل مستجدات الاتفاق النووي الإيراني
وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل مستجدات الاتفاق النووي الإيراني
التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:09+0000
2022-07-08T13:09+0000
2022-07-08T13:09+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.وتبادل الطرفان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية القائمة في هذا الشأن.وكان المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال إن "التقدم في مجال التخصيب النووي الإيراني وأجهزة الطرد المركزي يمكن التراجع عنه".وربط زاده، في تصريحات لشبكة CNN، التراجع عن تلك الخطوات التصعيدية بشرط التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية.وأعلنت إيران، في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/إيران-ترد-على-بيان-مصر-والبحرين-بشأن-برنامجها-النووي--1064467467.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل مستجدات الاتفاق النووي الإيراني
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التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.
جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس
".
واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، العلاقات بين المملكة العربية السعودية
والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية القائمة في هذا الشأن.
وكان المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال إن "التقدم في مجال التخصيب النووي الإيراني وأجهزة الطرد المركزي يمكن التراجع عنه
".
وربط زاده، في تصريحات لشبكة CNN
، التراجع عن تلك الخطوات التصعيدية بشرط التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية.
وأعلنت إيران، في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية
غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.