https://arabic.sputniknews.com/20220708/وزير-الدفاع-الأوكراني-يقدر-عدد-أفراد-قواته-المسلحة-1064878445.html

وزير الدفاع الأوكراني يقدر عدد أفراد قواته المسلحة

وزير الدفاع الأوكراني يقدر عدد أفراد قواته المسلحة

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن عدد أفراد القوات الأوكرانية يزيد عن مليون شخص، حسبما ذكرت صحيفة "سترانا. رو" الأوكرانية. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T16:08+0000

2022-07-08T16:08+0000

2022-07-08T16:08+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

القوات المسلحة الأوكرانية

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وقالت الصحيفة على "تلغرام" إن "وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف حدد لأول مرة عدد أفراد الجيش الأوكراني وقوات الأمن خلال الحرب.وبحسب قوله، فهو "أكثر من مليون شخص". وزعم أن القوات الأوكرانية تضم الوحدات التالية: القوات المسلحة الأوكرانية - ما يصل إلى 700 ألف شخص، الشرطة الوطنية - ما يصل إلى 100 ألف، الحرس الوطني، ما يصل إلى 90 ألفا، حرس الحدود ما يصل إلى 60 ألف شخص.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعا عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220708/الدفاع-الروسية-تدمير-منصتي-صواريخ-من-طراز-هاربون-بريطانية-الصنع-في-أوديسا-1064854003.html

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القوات المسلحة الأوكرانية