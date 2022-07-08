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https://arabic.sputniknews.com/20220708/وول-ستريت-جورنال-أوروبا-تقطع-إمدادات-الطاقة-عن-البلدان-الفقيرة-بشراء-احتياطيات-الغاز-في-العالم-1064861168.html
"وول ستريت جورنال": أوروبا تقطع إمدادات الطاقة عن البلدان الفقيرة بشراء احتياطيات الغاز في العالم
"وول ستريت جورنال": أوروبا تقطع إمدادات الطاقة عن البلدان الفقيرة بشراء احتياطيات الغاز في العالم
أوروبا تقطع إمدادات الطاقة عن الدول الفقيرة، وتشتري احتياطيات الغاز في العالم وتحاول إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية، حسبما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال". 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T12:52+0000
2022-07-08T12:52+0000
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وبحسب الصحيفة، فإن احتياطيات الغاز العالمية المستخدمة لتوليد الكهرباء تمتصها الدول الأوروبية كبديل للغاز الروسي.وأفاد مسؤولون باكستانيون بأن مناقصة من باكستان لتوريد غاز طبيعي مسال تبلغ قيمتها نحو مليار دولار لم تتلق عطاءات.قال مسؤولون باكستانيون إن مناقصة من باكستان لتوريد غاز طبيعي مسال تبلغ قيمتها نحو مليار دولار لم تتلق عطاءات. يقول المقال: "كل يوم، تعاني الشركات والمنازل لساعات من انقطاع التيار الكهربائي الذي تسببه الحكومة لأن الدولة لا تستطيع استيراد ما يكفي من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة".وتجاوزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي في أوروبا 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ أوائل آذار/ مارس.ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/ آب في مركز TTF في هولندا إلى 1926 دولارًا لكل ألف متر مكعب، أي 182.65 يورو لكل ميغاواط / ساعة من الناحية المنزلية للمستهلكين الأوروبيين، بشكل عام، ارتفعت الأسعار بنسبة 7% منذ بدء التداول يوم أمس الخميس.كما تضاعفت أسعار الغاز في أوروبا خلال الشهر، على الرغم من أنها لا تزال أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3900 دولار لكل ألف متر مكعب تم الوصول إليه في 7 مارس.
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"وول ستريت جورنال": أوروبا تقطع إمدادات الطاقة عن البلدان الفقيرة بشراء احتياطيات الغاز في العالم

12:52 GMT 08.07.2022
© Sputnikوول ستريت جورنال: أوروبا تقطع إمدادات الطاقة عن البلدان الفقيرة بشراء احتياطيات الغاز في العالم
وول ستريت جورنال: أوروبا تقطع إمدادات الطاقة عن البلدان الفقيرة بشراء احتياطيات الغاز في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik
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أوروبا تقطع إمدادات الطاقة عن الدول الفقيرة، وتشتري احتياطيات الغاز في العالم وتحاول إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية، حسبما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وبحسب الصحيفة، فإن احتياطيات الغاز العالمية المستخدمة لتوليد الكهرباء تمتصها الدول الأوروبية كبديل للغاز الروسي.
وأفاد مسؤولون باكستانيون بأن مناقصة من باكستان لتوريد غاز طبيعي مسال تبلغ قيمتها نحو مليار دولار لم تتلق عطاءات.
ويقول المقال: "كل يوم، تعاني الشركات والمنازل لساعات من انقطاع التيار الكهربائي الذي تسببه الحكومة لأن الدولة لا تستطيع استيراد ما يكفي من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة".
قال مسؤولون باكستانيون إن مناقصة من باكستان لتوريد غاز طبيعي مسال تبلغ قيمتها نحو مليار دولار لم تتلق عطاءات. يقول المقال: "كل يوم، تعاني الشركات والمنازل لساعات من انقطاع التيار الكهربائي الذي تسببه الحكومة لأن الدولة لا تستطيع استيراد ما يكفي من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة".
وتجاوزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي في أوروبا 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ أوائل آذار/ مارس.
ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/ آب في مركز TTF في هولندا إلى 1926 دولارًا لكل ألف متر مكعب، أي 182.65 يورو لكل ميغاواط / ساعة من الناحية المنزلية للمستهلكين الأوروبيين، بشكل عام، ارتفعت الأسعار بنسبة 7% منذ بدء التداول يوم أمس الخميس.
كما تضاعفت أسعار الغاز في أوروبا خلال الشهر، على الرغم من أنها لا تزال أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3900 دولار لكل ألف متر مكعب تم الوصول إليه في 7 مارس.
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