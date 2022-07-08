https://arabic.sputniknews.com/20220708/-إعلام-جنديان-من-القوات-المسلحة-الألمانية-خططا-لتفجير-جسر-القرم-1064890566.html
إعلام: جنديان من القوات المسلحة الألمانية خططا لتفجير جسر القرم
إعلام: جنديان من القوات المسلحة الألمانية خططا لتفجير جسر القرم
ذكرت صحيفة "شتيرن" أن جنديين من الجيش الألماني، سرقا أسلحة ومعدات من ثكنات مختلفة في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية، خططا لتفجير جسر القرم. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T20:57+0000
2022-07-08T20:57+0000
2022-07-08T20:57+0000
العالم
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وناقش الرجلان خطتهما الإجرامية وتفاصيل خطة تلغيم وتفجير الجسر عبر الهاتف، بهدف قطع طرق إمداد الجيش الروسي.وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلاً عن المنشور: شارك الرجلان، كجزء من مجموعة إجرامية مكونة من 12 شخصًا، في السرقات منذ العام الماضي، واخترقا بشكل متكرر المنشآت العسكرية في شليسفيغ هولشتاين وسرقاا أسلحة ومعدات.ويقوم مكتب المدعي العام بمدينة كيل حاليا بالتحقيق مع الجنود للاشتباه في تشكيل مجموعة منظمة للسرقة.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه قبل إلقاء القبض عليهما ليلة 22 مايو/ أيار، حاول الرجلان المعتقلان دخول قاعدة الغوص العسكرية في إيكرنفورد دون جدوى.وذكرت الشرطة أن المشتبه بهما خططا بعد ذلك السفر ومعهم المعدات المسروقة إلى أوكرانيا. تم العثور على ذخيرة وأسلحة ومتفجرات في منزلها، وكانا يعتزمان بيعها جزئيًا واستخدامها بشكل شخصي جزئيًا على أراضي أوكرانيا، حسب (د.ب.أ). منذ الصيف الماضي، ارتكبت الجماعة الإجرامية خمس عمليات سطو على الأقل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: جنديان من القوات المسلحة الألمانية خططا لتفجير جسر القرم
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ذكرت صحيفة "شتيرن" أن جنديين من الجيش الألماني، سرقا أسلحة ومعدات من ثكنات مختلفة في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية، خططا لتفجير جسر القرم.
وناقش الرجلان خطتهما الإجرامية وتفاصيل خطة
تلغيم وتفجير الجسر عبر الهاتف، بهدف قطع طرق إمداد الجيش الروسي.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلاً عن المنشور: شارك الرجلان، كجزء من مجموعة إجرامية مكونة من 12 شخصًا، في السرقات منذ العام الماضي، واخترقا بشكل متكرر المنشآت العسكرية في شليسفيغ هولشتاين وسرقاا أسلحة ومعدات.
ويقوم مكتب المدعي العام بمدينة كيل حاليا بالتحقيق مع الجنود للاشتباه في تشكيل مجموعة منظمة للسرقة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه قبل إلقاء القبض عليهما ليلة 22 مايو/ أيار، حاول الرجلان المعتقلان دخول قاعدة الغوص العسكرية في إيكرنفورد دون جدوى.
وذكرت الشرطة أن المشتبه بهما خططا بعد ذلك السفر ومعهم المعدات المسروقة إلى أوكرانيا. تم العثور على ذخيرة وأسلحة ومتفجرات في منزلها، وكانا يعتزمان بيعها جزئيًا واستخدامها بشكل شخصي جزئيًا على أراضي أوكرانيا، حسب (د.ب.أ). منذ الصيف الماضي، ارتكبت الجماعة الإجرامية خمس عمليات سطو على الأقل.