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الإمارات تستعد لإبرام صفقة تمنحها انتصارا في صراع دبلوماسي مع قطر

الإمارات تستعد لإبرام صفقة تمنحها انتصارا في صراع دبلوماسي مع قطر

تستعد الإمارات لإبرام صفقة ستمنحها انتصارا في صراعها الدبلوماسي مع قطر على النفوذ في إحدى بؤر التوتر في العالم. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T11:58+0000

2022-07-08T11:58+0000

2022-07-08T11:58+0000

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وتستعد أبو ظبي لعقد صفقة مع حركة طالبان، تدير بموجبها مطار كابول وعدة مطارات أخرى في أفغانستان، وفقا لما قالته مصادر مطلعة على المفاوضات، لوكالة "رويترز".وقد تُعلن الصفقة في غضون أسابيع، وذلك بعد انهيار المفاوضات المشتركة بين قطر وتركيا مع طالبان.وعلى مدار شهور من المحادثات، شهدت في وقت ما احتمال إبرام صفقة مشتركة بين الإمارات وتركيا وقطر، يبدو أن طالبان قررت تسليم العمليات برمتها إلى الإمارات، التي سبق لها إدارة مطارات أفغانية.ومن شأن الاتفاق أن يساعد متشددي طالبان على تخفيف عزلتهم عن العالم الخارجي مع توليهم حكم دولة فقيرة تعاني من الجفاف وانتشار الجوع وأزمة اقتصادية.وأضافت المصادر أنه بموجب الاتفاق مع الإمارات، سيتم توظيف الأفغان في المطارات، وذلك يشمل أدوارا أمنية، وهو معيار مهم لطالبان التي تعارض بشدة وجود قوات أجنبية.وقالت المصادر إن متعاقدا إماراتيا مرتبطا بالدولة سيقدم أيضا خدمات أمنية، بينما ما زالت المحادثات مستمرة بشأن إدارة المجال الجوي الأفغاني.وقالت المصادر إن شركات الطيران الإماراتية، التي لم تقم بأي رحلات إلى أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي، من المتوقع أن تستأنف رحلاتها إلى كابول وربما مطارات أفغانية أخرى بعد إبرام الصفقة.وأضافت المصادر أنه في الأشهر التي سبقت إرساء عقد الخدمات الأرضية، أجرت طالبان مرارا تغييرات غير مبررة على فريقها الذي يتفاوض مع قطر وتركيا.وقالوا إن طالبان سعت بعد ذلك إلى تغيير الشروط المتفق عليها من خلال زيادة رسوم المطارات والضرائب وإضعاف سيطرة قطر وتركيا على تحصيل الإيرادات.

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