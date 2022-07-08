https://arabic.sputniknews.com/20220708/-مهاجرون-يدخلون-بولندا-بواسطة-سلالم-منهم-سوريون-وعراقيون-1064874540.html
مهاجرون يدخلون بولندا بواسطة سلالم... منهم سوريون وعراقيون
مهاجرون يدخلون بولندا بواسطة سلالم... منهم سوريون وعراقيون
أفاد حرس الحدود البولندي، اليوم الجمعة، أنه بعد بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا، بدأ مهاجرون غير شرعيين في الانتقال إلى بولندا عبر النهر أو باستخدام سلالم. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T15:04+0000
2022-07-08T15:04+0000
2022-07-08T15:04+0000
العالم
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وجاء في بيان حرس الحدود: في 7 تموز/ يوليو، حاول 21 شخصًا، بمن فيهم أشخاص من مصر وكوبا وسوريا والعراق، الدخول بشكل غير قانوني إلى أراضي بولندا من بيلاروسيا. و تم تسلق أراضي وحدة حرس الحدود في شيرمخا بمساعدة سلم، وتم اعتقال الجميع.جرت معظم المحاولات لعبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني من بيلاروسيا في أكتوبر 2021 - 17 ألفًا و 454. هذا العام، تم بالفعل تسجيل حوالي 6 آلاف من هذه المحاولات، وحاليا، على الحدود مع بيلاروسيا، تستكمل السلطات البولندية بناء سياج بطول خمسة أمتار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مهاجرون يدخلون بولندا بواسطة سلالم... منهم سوريون وعراقيون
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أفاد حرس الحدود البولندي، اليوم الجمعة، أنه بعد بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا، بدأ مهاجرون غير شرعيين في الانتقال إلى بولندا عبر النهر أو باستخدام سلالم.
وجاء في بيان حرس الحدود: في 7 تموز/ يوليو، حاول 21 شخصًا، بمن فيهم أشخاص من مصر وكوبا وسوريا والعراق، الدخول بشكل غير قانوني إلى أراضي بولندا من بيلاروسيا. و تم تسلق أراضي وحدة حرس الحدود في شيرمخا بمساعدة سلم، وتم اعتقال الجميع.
جرت معظم المحاولات لعبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني من بيلاروسيا في أكتوبر 2021 - 17 ألفًا و 454. هذا العام، تم بالفعل تسجيل حوالي 6 آلاف من هذه المحاولات، وحاليا، على الحدود مع بيلاروسيا، تستكمل السلطات البولندية بناء سياج بطول خمسة أمتار.