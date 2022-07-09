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https://arabic.sputniknews.com/20220709/إحصائية-رسمية-55-من-حالات-الانتحار-في-الكويت-يحملون-الجنسية-الهندية-1064915309.html
إحصائية رسمية: 55% من حالات الانتحار في الكويت يحملون الجنسية الهندية
إحصائية رسمية: 55% من حالات الانتحار في الكويت يحملون الجنسية الهندية
كشفت إحصائية لوزارة الداخلية في الكويت أن 55% من حالات الانتحار التي تم تسجيلها في البلاد خلال السبع سنوات الماضية هي لأشخاص يحملون الجنسية الهندية. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T20:52+0000
2022-07-09T20:52+0000
الكويت
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وجاء في الإحصائية أنه تم تسجيل 620 حالة انتحار في الفترة ما بين 2015 وحتى 18 نوفمبر 2021، من بينهم 324 شخص يحمل الجنسية الهندية.وأوضحت صحيفة "القبس" التي حصلت على الإحصائية، أنه تم تسجيل 54 حالة انتحار لكويتيين، و53 يحملون جنسية بنغلادش، و45 من النيبال، و25 من سيريلانكا، و24 من الفلبين، و19 من مصر، و11 شخصا وضعتهم الإحصائية تحت بند "غير كويتي"، و7 من إثيوبيا، و40 شخصا من جنسيات أخرى.‎وأكدت الداخلية الكويتية على أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الشرطة-الكويتية-تبدأ-استخدام-رذاذ-الفلفل-ضد-المجرمين-1061198271.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

إحصائية رسمية: 55% من حالات الانتحار في الكويت يحملون الجنسية الهندية

20:52 GMT 09.07.2022
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AP Photo
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كشفت إحصائية لوزارة الداخلية في الكويت أن 55% من حالات الانتحار التي تم تسجيلها في البلاد خلال السبع سنوات الماضية هي لأشخاص يحملون الجنسية الهندية.
وجاء في الإحصائية أنه تم تسجيل 620 حالة انتحار في الفترة ما بين 2015 وحتى 18 نوفمبر 2021، من بينهم 324 شخص يحمل الجنسية الهندية.
وأوضحت صحيفة "القبس" التي حصلت على الإحصائية، أنه تم تسجيل 54 حالة انتحار لكويتيين، و53 يحملون جنسية بنغلادش، و45 من النيبال، و25 من سيريلانكا، و24 من الفلبين، و19 من مصر، و11 شخصا وضعتهم الإحصائية تحت بند "غير كويتي"، و7 من إثيوبيا، و40 شخصا من جنسيات أخرى.
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
الشرطة الكويتية تبدأ استخدام رذاذ الفلفل ضد المجرمين
14 أبريل, 13:49 GMT
‎وأكدت الداخلية الكويتية على أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع.
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