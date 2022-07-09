https://arabic.sputniknews.com/20220709/إعلام-فقدان-16-مسافرا-بعد-غرق-قارب-في-ولاية-لاغوس-جنوب-غربي-نيجيريا-1064909737.html
إعلام: فقدان 16 مسافرا بعد غرق قارب في ولاية لاغوس جنوب غربي نيجيريا
إعلام: فقدان 16 مسافرا بعد غرق قارب في ولاية لاغوس جنوب غربي نيجيريا
فقد 16 مسافرا كانوا على متن قارب، بعد انقلابه بأحد الممرات المائية في ولاية لاغوس، جنوب غربي نيجيريا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T15:20+0000
2022-07-09T15:20+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "ذا جارديان" النيجيرية أن قاربا كان على متنه 16 شخصا، في منطقة أوغو، بالولاية، انقلب الليلة الماضية، موضحة أن السلطات أكدت الحادث.وأشارت الصحيفة إلى أن المياه جذبت القارب باتجاه بارجة ثانية وتسببت بانقلابه في المياه، موضحة أن جميع المسافرين الذين كانوا على متنه، وبينهم أطفال، مفقودون.ونوهت الصحيفة أن فريقا من البحث والإنقاذ يتولى البحث حاليا عن المفقودين.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/نيجيريا-تحذيرات-من-تفاقم-الأزمة-الغذائية-شمال-شرقي-البلاد-1064036815.html
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إعلام: فقدان 16 مسافرا بعد غرق قارب في ولاية لاغوس جنوب غربي نيجيريا
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فقد 16 مسافرا كانوا على متن قارب، بعد انقلابه بأحد الممرات المائية في ولاية لاغوس، جنوب غربي نيجيريا.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "ذا جارديان" النيجيرية أن قاربا كان على متنه 16 شخصا، في منطقة أوغو، بالولاية، انقلب الليلة الماضية، موضحة أن السلطات أكدت الحادث.
وأشارت الصحيفة إلى أن المياه جذبت القارب باتجاه بارجة ثانية وتسببت بانقلابه في المياه، موضحة أن جميع المسافرين الذين كانوا على متنه، وبينهم أطفال، مفقودون.
ونوهت الصحيفة أن فريقا من البحث والإنقاذ يتولى البحث حاليا عن المفقودين.