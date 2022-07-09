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إعلام: فقدان 16 مسافرا بعد غرق قارب في ولاية لاغوس جنوب غربي نيجيريا
إعلام: فقدان 16 مسافرا بعد غرق قارب في ولاية لاغوس جنوب غربي نيجيريا
فقد 16 مسافرا كانوا على متن قارب، بعد انقلابه بأحد الممرات المائية في ولاية لاغوس، جنوب غربي نيجيريا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T15:20+0000
2022-07-09T15:20+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "ذا جارديان" النيجيرية أن قاربا كان على متنه 16 شخصا، في منطقة أوغو، بالولاية، انقلب الليلة الماضية، موضحة أن السلطات أكدت الحادث.وأشارت الصحيفة إلى أن المياه جذبت القارب باتجاه بارجة ثانية وتسببت بانقلابه في المياه، موضحة أن جميع المسافرين الذين كانوا على متنه، وبينهم أطفال، مفقودون.ونوهت الصحيفة أن فريقا من البحث والإنقاذ يتولى البحث حاليا عن المفقودين.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/نيجيريا-تحذيرات-من-تفاقم-الأزمة-الغذائية-شمال-شرقي-البلاد-1064036815.html
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نيجيريا, اخبار نيجيريا, العالم

إعلام: فقدان 16 مسافرا بعد غرق قارب في ولاية لاغوس جنوب غربي نيجيريا

15:20 GMT 09.07.2022
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© flickr.com / jbdodane
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فقد 16 مسافرا كانوا على متن قارب، بعد انقلابه بأحد الممرات المائية في ولاية لاغوس، جنوب غربي نيجيريا.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "ذا جارديان" النيجيرية أن قاربا كان على متنه 16 شخصا، في منطقة أوغو، بالولاية، انقلب الليلة الماضية، موضحة أن السلطات أكدت الحادث.
وأشارت الصحيفة إلى أن المياه جذبت القارب باتجاه بارجة ثانية وتسببت بانقلابه في المياه، موضحة أن جميع المسافرين الذين كانوا على متنه، وبينهم أطفال، مفقودون.
جماعة بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
نيجيريا… تحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائية شمال شرقي البلاد
22 يونيو, 11:34 GMT
ونوهت الصحيفة أن فريقا من البحث والإنقاذ يتولى البحث حاليا عن المفقودين.
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