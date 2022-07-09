https://arabic.sputniknews.com/20220709/إعلام-وزير-المالية-البريطاني-ناظم-زهاوي-يترشح-لرئاسة-حزب-المحافظين-ليحل-بديلا-لجونسون-1064912428.html

إعلام: وزير المالية البريطاني ناظم زهاوي يترشح لرئاسة حزب المحافظين ليحل بديلا لجونسون

إعلام: وزير المالية البريطاني ناظم زهاوي يترشح لرئاسة حزب المحافظين ليحل بديلا لجونسون

أعلن وزير المالية البريطاني المعين حديثا، ناظم الزهاوي، الترشح لقيادة حزب المحافظين ليكون بديلا لبوريس جونسون على رأس حكومة جديدة. 09.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-09T17:54+0000

2022-07-09T17:54+0000

2022-07-09T17:54+0000

العالم

بريطانيا

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، اليوم السبت، أن وزير المالية المعين حديثا، ووزير التعليم السابق ناظم الزهاوي أعلن إطلاق محاولته لقيادة حزب المحافظين ومن أجل تقديم نفسه كبديل لبوريس جونسون.ويعد الزهاوي، هو ثاني وزير في حكومة جونسون الذي أظهر طموحاته لقيادة حزب المحافظين وتشكيل حكومة جديدة، بعد وزير النقل، غرانت شابس.أعلن وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، الترشح لقيادة حزب المحافظين، من أجل الفوز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبوريس جونسون الذي قدم استقالته مؤخرا.وقال غرانت شابس، في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم السبت إنه أطلق حملته القيادية للحزب، مستبعدا إجراء انتخابات عامة.وأوضح شابس أنه سيعمل على إطلاق ميزانية طارئة، وسيوجه تعليماته إلى حكومته بخفض الضرائب الشخصية للفئات الأكثر ضعفا، كما سيعمل على دعم الشركات ذات المستويات العالية في استهلاك الطاقة.أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، رسميا، أمس الجمعة، عن ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد خلفا لبوريس جونسون.وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.استقالة جونسون جاءت أخيرا استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220709/إعلام-وزير-النقل-البريطاني-شابس-يترشح-لمنصب-رئيس-حزب-المحافظين-لتشكيل-حكومة-جديدة-1064911205.html

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