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https://arabic.sputniknews.com/20220709/ارتفاع-حاد-في-أسعار-البنزين-في-أوزبكستان-بسبب-انخفاض-الواردات-1064892469.html
ارتفاع حاد في أسعار البنزين في أوزبكستان بسبب انخفاض الواردات
ارتفاع حاد في أسعار البنزين في أوزبكستان بسبب انخفاض الواردات
قال المكتب الصحفي لشركة النفط الأوزبكية "أوزباك أويل" الجمعة، إن أسعار بنزين Ai-80 الأكثر شعبية في أوزبكستان ارتفعت بسرعة بسبب انخفاض واردات النفط بنسبة 13٪. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T04:22+0000
2022-07-09T04:22+0000
أخبار أوزبكستان الآن
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان على الموقع الإلكتروني: "كانت هناك زيادة في الطلب على بنزين Ai-80 في الأيام الأخيرة حيث تقوم الشركات المستوردة بتخفيض واردات البنزين عالي الأوكتان".وقالت الشركة إن سعر البنزين Ai-80 ارتفع من 0.62 دولار إلى 0.7 دولار، بزيادة 13 في المائة.وأضاف المكتب أن حوالي 65٪ من سائقي السيارات في الجمهورية يتم تزويدهم ببنزين Ai-80 الذي تنتجه أوزبكستان، في حين يتم توفير الباقي من قبل منتجين آخرين.وزادت أوزبكستان واردات البنزين بمقدار 1.4 مرة لتصل إلى 341.5 مليون لتر بحلول نهاية عام 2021، وفقا للإحصاءات الرسمية، جاء أكثر من نصف الوقود المستورد من روسيا (172.5 مليون لتر).
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أخبار أوزبكستان الآن

ارتفاع حاد في أسعار البنزين في أوزبكستان بسبب انخفاض الواردات

04:22 GMT 09.07.2022
© AP Photo / Luca Brunoطوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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قال المكتب الصحفي لشركة النفط الأوزبكية "أوزباك أويل" الجمعة، إن أسعار بنزين Ai-80 الأكثر شعبية في أوزبكستان ارتفعت بسرعة بسبب انخفاض واردات النفط بنسبة 13٪.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان على الموقع الإلكتروني: "كانت هناك زيادة في الطلب على بنزين Ai-80 في الأيام الأخيرة حيث تقوم الشركات المستوردة بتخفيض واردات البنزين عالي الأوكتان".
وقالت الشركة إن سعر البنزين Ai-80 ارتفع من 0.62 دولار إلى 0.7 دولار، بزيادة 13 في المائة.
وأضاف المكتب أن حوالي 65٪ من سائقي السيارات في الجمهورية يتم تزويدهم ببنزين Ai-80 الذي تنتجه أوزبكستان، في حين يتم توفير الباقي من قبل منتجين آخرين.
وزادت أوزبكستان واردات البنزين بمقدار 1.4 مرة لتصل إلى 341.5 مليون لتر بحلول نهاية عام 2021، وفقا للإحصاءات الرسمية، جاء أكثر من نصف الوقود المستورد من روسيا (172.5 مليون لتر).
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