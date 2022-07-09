https://arabic.sputniknews.com/20220709/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الانهيار-الجليدي-في-إيطاليا-إلى-11-شخصا-1064916151.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في إيطاليا إلى 11 شخصا
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في إيطاليا إلى 11 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في جبال الألب الإيطالية إلى 11 شخصا، اليوم السبت، وفقا لما أعلنته الشرطة، ويتوقع أن تكون هذه الحصيلة نهائية. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T22:42+0000
2022-07-09T22:42+0000
2022-07-09T23:18+0000
إيطاليا
جبال الألب
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وحدث الانهيار يوم الأحد الماضي، بعد يوم من تسجيل ارتفاع قياسي في درجة الحرارة في منطقة فينيتو حيث تجاوزت درجة الحرارة فوق مستوى سطح البحر في بعض أجزاء المنطقة 40 درجة مئوية.ووفقا لمسؤولين إقليميين، بلغت درجات الحرارة فوق قمة مارمولادا حوالي 10 درجات مئوية. وعادة تظل درجات الحرارة دون درجة التجمد (0 درجة مئوية) طوال العام أعلى قمم جبال الألب.وقال الكولونيل في الشرطة جيامبياترو لاغو: "لقد تعرفنا على هوية جميع الضحايا".وأضاف: "وصلت الحصيلة إلى 11. واعتبارا من اليوم لا مؤشرات لدينا تجعلنا نعتقد أن هناك مزيدا من الأشخاص".
https://arabic.sputniknews.com/20220703/انهيار-جليدي-في-جبال-الألب-الإيطالية-يخلف-خمسة-قتلى-1064584803.html
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إيطاليا, جبال الألب
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في إيطاليا إلى 11 شخصا
22:42 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 23:18 GMT 09.07.2022) تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في جبال الألب الإيطالية إلى 11 شخصا، اليوم السبت، وفقا لما أعلنته الشرطة، ويتوقع أن تكون هذه الحصيلة نهائية.
وحدث الانهيار يوم الأحد الماضي، بعد يوم من تسجيل ارتفاع قياسي في درجة الحرارة
في منطقة فينيتو حيث تجاوزت درجة الحرارة فوق مستوى سطح البحر في بعض أجزاء المنطقة 40 درجة مئوية.
ووفقا لمسؤولين إقليميين، بلغت درجات الحرارة فوق قمة مارمولادا حوالي 10 درجات مئوية. وعادة تظل درجات الحرارة دون درجة التجمد (0 درجة مئوية) طوال العام أعلى قمم جبال الألب.
وقال الكولونيل في الشرطة جيامبياترو لاغو: "لقد تعرفنا على هوية جميع الضحايا
".
وأضاف: "وصلت الحصيلة إلى 11. واعتبارا من اليوم لا مؤشرات لدينا تجعلنا نعتقد أن هناك مزيدا من الأشخاص".