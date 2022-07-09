https://arabic.sputniknews.com/20220709/الأسد-يؤدي-صلاة-عيد-الأضحى-في-حلب-صور-1064897978.html
الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في حلب… صور
الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في حلب… صور
أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم السبت، في جامع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بمدينة حلب. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T07:05+0000
2022-07-09T07:05+0000
2022-07-09T07:05+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء السورية، أدى الصلاة مع الرئيس السوري عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعلماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين.وأكدت خطبة العيد على معاني عيد الأضحى المبارك الذي يتضمن فرحة القبول وإدخال السرور لأنه يأتي بعد فريضة الحج.وأشار خطيب العيد إلى أن التضحيات التي قدمها السوريون في سبيل وطنهم وأن ودماء الشهداء أدت إلى انتصار حلب وأدخلت السرور إلى أبناء شعبها.كما توجه بالدعاء إلى الله تعالى أن "يحفظ سوريا من كيد الأعداء ويعيد الأمن والأمان إلى ربوعها وأن ينصر جيشها وأن يرحم شهداءها ويشفي جرحاها وأن يعين رئيس البلاد في مختلف الميادين لما فيه خير الوطن والمواطنين".وعقب انتهاء الصلاة التفت جماهير حلب حول الرئيس بشار الأسد وبادلته التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في حلب… صور
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أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم السبت، في جامع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بمدينة حلب.
وحسب وكالة الأنباء السورية، أدى الصلاة مع الرئيس السوري عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعلماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين.
وأكدت خطبة العيد على معاني عيد الأضحى المبارك
الذي يتضمن فرحة القبول وإدخال السرور لأنه يأتي بعد فريضة الحج.
وأشار خطيب العيد إلى أن التضحيات التي قدمها السوريون في سبيل وطنهم وأن ودماء الشهداء أدت إلى انتصار حلب وأدخلت السرور إلى أبناء شعبها.
كما توجه بالدعاء إلى الله تعالى أن "يحفظ سوريا من كيد الأعداء ويعيد الأمن والأمان إلى ربوعها وأن ينصر جيشها وأن يرحم شهداءها ويشفي جرحاها وأن يعين رئيس البلاد في مختلف الميادين لما فيه خير الوطن والمواطنين".
وعقب انتهاء الصلاة التفت جماهير حلب حول الرئيس بشار الأسد
وبادلته التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.