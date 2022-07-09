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الإمارات توجه بتخصيص 25 مليون دولار لمستشفى في القدس
الإمارات توجه بتخصيص 25 مليون دولار لمستشفى في القدس
وجه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى فلسطيني في القدس. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T17:31+0000
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العالم العربي
القدس
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"،اليوم السبت،: "وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق".يذكر أن مستشفى المقاصد، الذي تأسس 1968 يعد من أهم المستشفيات في القدس، ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرا، وهو متخصص في إجراء عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.
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العالم العربي, القدس, مستشفى

الإمارات توجه بتخصيص 25 مليون دولار لمستشفى في القدس

17:31 GMT 09.07.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات في مستشفى "هاداساه"، القدس 19 أكتوبر 2020
 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات في مستشفى هاداساه، القدس 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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وجه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى فلسطيني في القدس.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"،اليوم السبت،: "وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الدعم يأتي "ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية، وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها".
يذكر أن مستشفى المقاصد، الذي تأسس 1968 يعد من أهم المستشفيات في القدس، ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرا، وهو متخصص في إجراء عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.
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