https://arabic.sputniknews.com/20220709/الإمارات-توجه-بتخصيص-25-مليون-دولار-لمستشفى-في-القدس-1064912026.html
الإمارات توجه بتخصيص 25 مليون دولار لمستشفى في القدس
الإمارات توجه بتخصيص 25 مليون دولار لمستشفى في القدس
وجه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى فلسطيني في القدس. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T17:31+0000
2022-07-09T17:31+0000
2022-07-09T17:31+0000
العالم العربي
القدس
مستشفى
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"،اليوم السبت،: "وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق".يذكر أن مستشفى المقاصد، الذي تأسس 1968 يعد من أهم المستشفيات في القدس، ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرا، وهو متخصص في إجراء عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, القدس, مستشفى
الإمارات توجه بتخصيص 25 مليون دولار لمستشفى في القدس
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وجه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى فلسطيني في القدس.
وقالت وكالة الأنباء
الإماراتية "وام"،اليوم السبت،: "وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الدعم يأتي "ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية، وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها".
يذكر أن مستشفى المقاصد، الذي تأسس 1968 يعد من أهم المستشفيات في القدس، ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرا، وهو متخصص في إجراء عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.