https://arabic.sputniknews.com/20220709/الخارجية-الأردنية-تطالب-مواطنيها-في-سريلانكا-بالابتعاد-عن-أماكن-الاضطرابات-1064915152.html
الخارجية الأردنية تطالب مواطنيها في سريلانكا بالابتعاد عن أماكن الاضطرابات
الخارجية الأردنية تطالب مواطنيها في سريلانكا بالابتعاد عن أماكن الاضطرابات
نصحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في الأردن، مواطنيها المتواجدين في سريلانكا تجنب مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T20:20+0000
2022-07-09T20:20+0000
2022-07-09T20:20+0000
العالم
العالم العربي
سريلانكا
حكومة سريلانكا
أخبار سريلانكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063020188_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_0e1e5cd24e93036817eb8a0eafe06b7a.jpg
ودعت الوزارة في بيان لها "المواطنين المتواجدين في سريلانكا إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وطالبتهم "بتجنب مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات، واتباع تعليمات السلطات المحلية نظراً للتطورات والأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية".وكانت احتجاجات حاشدة قد عمت اليوم السبت العاصمة السريلانكية وبدلاً من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واقتحموا القصر الرئاسي.وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس غوتابايا راجاباكسا قبل وقت قصير من محاصرة المحتجين لمنزله.وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود، ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/رئيس-سريلانكا-غوتابايا-راجاباكسا-يقدم-استقالته-من-منصبه-في-13-يوليو-نتيجة-تصاعد-الاحتجاجات-1064913992.html
سريلانكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063020188_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c190309b62fb60060640bb2273f639eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, سريلانكا, حكومة سريلانكا, أخبار سريلانكا
الخارجية الأردنية تطالب مواطنيها في سريلانكا بالابتعاد عن أماكن الاضطرابات
تابعنا عبر
نصحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في الأردن، مواطنيها المتواجدين في سريلانكا تجنب مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات.
ودعت الوزارة في بيان لها "المواطنين المتواجدين في سريلانكا إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"
.
وطالبتهم "بتجنب مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات، واتباع تعليمات السلطات المحلية نظراً للتطورات والأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية".
وكانت احتجاجات حاشدة قد عمت اليوم السبت العاصمة السريلانكية وبدلاً من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واقتحموا القصر الرئاسي.
وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس غوتابايا راجاباكسا قبل وقت قصير من محاصرة المحتجين لمنزله.
وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.
وتعاني سريلانكا
من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود، ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.