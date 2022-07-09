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https://arabic.sputniknews.com/20220709/الخارجية-الأردنية-تطالب-مواطنيها-في-سريلانكا-بالابتعاد-عن-أماكن-الاضطرابات-1064915152.html
الخارجية الأردنية تطالب مواطنيها في سريلانكا بالابتعاد عن أماكن الاضطرابات
الخارجية الأردنية تطالب مواطنيها في سريلانكا بالابتعاد عن أماكن الاضطرابات
نصحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في الأردن، مواطنيها المتواجدين في سريلانكا تجنب مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T20:20+0000
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ودعت الوزارة في بيان لها "المواطنين المتواجدين في سريلانكا إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وطالبتهم "بتجنب مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات، واتباع تعليمات السلطات المحلية نظراً للتطورات والأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية".وكانت احتجاجات حاشدة قد عمت اليوم السبت العاصمة السريلانكية وبدلاً من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واقتحموا القصر الرئاسي.وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس غوتابايا راجاباكسا قبل وقت قصير من محاصرة المحتجين لمنزله.وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود، ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/رئيس-سريلانكا-غوتابايا-راجاباكسا-يقدم-استقالته-من-منصبه-في-13-يوليو-نتيجة-تصاعد-الاحتجاجات-1064913992.html
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العالم, العالم العربي, سريلانكا, حكومة سريلانكا, أخبار سريلانكا

الخارجية الأردنية تطالب مواطنيها في سريلانكا بالابتعاد عن أماكن الاضطرابات

20:20 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraالشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق الطلاب من كلية الطب والعلوم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو في 29 مايو 2022.
الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق الطلاب من كلية الطب والعلوم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو في 29 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
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نصحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في الأردن، مواطنيها المتواجدين في سريلانكا تجنب مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات.
ودعت الوزارة في بيان لها "المواطنين المتواجدين في سريلانكا إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وطالبتهم "بتجنب مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات، واتباع تعليمات السلطات المحلية نظراً للتطورات والأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية".
وكانت احتجاجات حاشدة قد عمت اليوم السبت العاصمة السريلانكية وبدلاً من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واقتحموا القصر الرئاسي.
متظاهرون يلوحون خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا يقدم استقالته من منصبه في 13 يوليو نتيجة تصاعد الاحتجاجات
19:22 GMT
وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس غوتابايا راجاباكسا قبل وقت قصير من محاصرة المحتجين لمنزله.
وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.
وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود، ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.
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