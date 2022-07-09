https://arabic.sputniknews.com/20220709/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-مدافع-هاوتزر-الأمريكية--1064899843.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية عيار 155 ملم من طراز "إم 777" في دونيتسك. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T09:05+0000
2022-07-09T09:05+0000
2022-07-09T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في منطقة ميكولايف بقذائف عالية الدقة لطائرتي "سو-35" و"ميغ 31" تابعتين لقوات الفضاء الروسية.وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لضربة القوات الجوية الروسية على مواقع فرقة المدفعية التابعة للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سوليدار، تم تصفية أكثر من 30% من الأفراد العسكريين وتم سحب معظم قطع المدفعية من الموقع".كما أكدت الوزارة في بيانها أنه تم تصفية أكثر من 75 قوميًا أوكرانيا متطرفا، وتدمير حوالي 30 وحدة تخزين للمعدات العسكرية في منطقة نيكولاييف قرب أوديسا.وأشار البيان إلى أن القوات الروسية قامت بضرب نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ومخزن وقود للمعدات العسكرية في المنطقة.وختم البيان: "في منطقة دنيبروبتروفسك، أصيب موقع كتيبة "تورنادو" القومية المتطرفة، بضربات أسلحة عالية الدقة، ما أدى إلى تصفية أكثر من 40 مسلحًا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية في دونيتسك
09:05 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 09.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية عيار 155 ملم من طراز "إم 777" في دونيتسك.
كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في منطقة ميكولايف بقذائف عالية الدقة لطائرتي "سو-35" و"ميغ 31" تابعتين لقوات الفضاء الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لضربة القوات الجوية الروسية على مواقع فرقة المدفعية التابعة للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سوليدار، تم تصفية أكثر من 30% من الأفراد العسكريين وتم سحب معظم قطع المدفعية من الموقع".
كما أكدت الوزارة في بيانها أنه تم تصفية أكثر من 75 قوميًا أوكرانيا متطرفا، وتدمير حوالي 30 وحدة تخزين للمعدات العسكرية في منطقة نيكولاييف قرب أوديسا.
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية قامت بضرب نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ومخزن وقود للمعدات العسكرية في المنطقة.
وختم البيان: "في منطقة دنيبروبتروفسك، أصيب موقع كتيبة "تورنادو" القومية المتطرفة، بضربات أسلحة عالية الدقة، ما أدى إلى تصفية أكثر من 40 مسلحًا".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.