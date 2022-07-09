عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-مدافع-هاوتزر-الأمريكية--1064899843.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية عيار 155 ملم من طراز "إم 777" في دونيتسك. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T09:05+0000
2022-07-09T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_772e0e93e843916f7e5a721f6758b1eb.jpg
كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في منطقة ميكولايف بقذائف عالية الدقة لطائرتي "سو-35" و"ميغ 31" تابعتين لقوات الفضاء الروسية.وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لضربة القوات الجوية الروسية على مواقع فرقة المدفعية التابعة للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سوليدار، تم تصفية أكثر من 30% من الأفراد العسكريين وتم سحب معظم قطع المدفعية من الموقع".كما أكدت الوزارة في بيانها أنه تم تصفية أكثر من 75 قوميًا أوكرانيا متطرفا، وتدمير حوالي 30 وحدة تخزين للمعدات العسكرية في منطقة نيكولاييف قرب أوديسا.وأشار البيان إلى أن القوات الروسية قامت بضرب نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ومخزن وقود للمعدات العسكرية في المنطقة.وختم البيان: "في منطقة دنيبروبتروفسك، أصيب موقع كتيبة "تورنادو" القومية المتطرفة، بضربات أسلحة عالية الدقة، ما أدى إلى تصفية أكثر من 40 مسلحًا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/-الدفاع-الروسية-كييف-ترسل-عسكريين-متطرفين-لترهيب-الناس-في--منطقة-نيكولاييف-1064892913.html
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الدفاع-الروسية-في-المخابرات-الأوكرانية-تعمل-عناصر-مدانة-بالسرقة-والاغتصاب-1064889547.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027139_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_ae3d7c91ba73f37c3e8b99c7c80e583b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية في دونيتسك

09:05 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 09.07.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية عيار 155 ملم من طراز "إم 777" في دونيتسك.
كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في منطقة ميكولايف بقذائف عالية الدقة لطائرتي "سو-35" و"ميغ 31" تابعتين لقوات الفضاء الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لضربة القوات الجوية الروسية على مواقع فرقة المدفعية التابعة للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سوليدار، تم تصفية أكثر من 30% من الأفراد العسكريين وتم سحب معظم قطع المدفعية من الموقع".
كما أكدت الوزارة في بيانها أنه تم تصفية أكثر من 75 قوميًا أوكرانيا متطرفا، وتدمير حوالي 30 وحدة تخزين للمعدات العسكرية في منطقة نيكولاييف قرب أوديسا.
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية قامت بضرب نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ومخزن وقود للمعدات العسكرية في المنطقة.
وختم البيان: "في منطقة دنيبروبتروفسك، أصيب موقع كتيبة "تورنادو" القومية المتطرفة، بضربات أسلحة عالية الدقة، ما أدى إلى تصفية أكثر من 40 مسلحًا".
السكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
الدفاع الروسية: كييف ترسل عسكريين متطرفين لترهيب الناس في منطقة نيكولاييف
05:21 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: في المخابرات الأوكرانية تعمل عناصر مدانة بالسرقة والاغتصاب
أمس, 19:40 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала