https://arabic.sputniknews.com/20220709/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-الأمير-تركي-آل-سعود-1064914484.html
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود
أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن سعود عبد العزيز آل سعود. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T19:24+0000
2022-07-09T19:24+0000
2022-07-09T19:24+0000
السعودية
الديوان الملكي السعودي
العالم العربي
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وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه وفاة الأمير محددا، غدا الأحد، موعدا للصلاة على جثمانه في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.وجاء في بيان الديوان الملكي أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
السعودية
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السعودية, الديوان الملكي السعودي, العالم العربي
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود
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أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن سعود عبد العزيز آل سعود.
وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه وفاة الأمير محددا، غدا الأحد، موعدا للصلاة على جثمانه في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.
وجاء في بيان الديوان الملكي أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".