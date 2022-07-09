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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود
أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن سعود عبد العزيز آل سعود. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T19:24+0000
2022-07-09T19:24+0000
السعودية
الديوان الملكي السعودي
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وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه وفاة الأمير محددا، غدا الأحد، موعدا للصلاة على جثمانه في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.وجاء في بيان الديوان الملكي أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
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السعودية, الديوان الملكي السعودي, العالم العربي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

19:24 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن سعود عبد العزيز آل سعود.
وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه وفاة الأمير محددا، غدا الأحد، موعدا للصلاة على جثمانه في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.
وجاء في بيان الديوان الملكي أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
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