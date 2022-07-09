https://arabic.sputniknews.com/20220709/الرئيس-الانتقالي-في-مالي-حان-الوقت-لاتحاد-مقدس-حول-المصالح-العليا-للأمة-1064908080.html
الرئيس الانتقالي في مالي: حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة
الرئيس الانتقالي في مالي: حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة
دعا الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل آسيمي غويتا في أول خطاب له منذ رفع مجموعة غرب إفريقيا عقوباتها عن باماكو، إلى الوحدة والتركيز على التنمية والاستقرار في... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T13:54+0000
2022-07-09T13:54+0000
2022-07-09T13:54+0000
أخبار مالي
الاتحاد الإفريقي
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وقال غويتا في خطاب بث مباشرة مساء أمس الجمعة "حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة".وكان قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد قرروا الأحد الماضي، رفع العقوبات عن مالي بما في ذلك الحظر التجاري والمالي الذي فرض على البلاد في يناير الماضي، بعدما قدمت السلطات المالية خطة للحكم لمدة خمس سنوات.وخضعت السلطات الحاكمة في مالي لمطالب مجموعة دول غرب إفريقيا من خلال إصدار قانون انتخابي جديد وجدول زمني يتضمن انتخابات رئاسية في فبراير 2024. وهو البرنامج الذي وافقت عيه المجموعة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي, الاتحاد الإفريقي
الرئيس الانتقالي في مالي: حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة
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دعا الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل آسيمي غويتا في أول خطاب له منذ رفع مجموعة غرب إفريقيا عقوباتها عن باماكو، إلى الوحدة والتركيز على التنمية والاستقرار في البلاد.
وقال غويتا في خطاب بث مباشرة مساء أمس الجمعة "حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة".
وأضاف "من الواضح أن نهجنا لم يكن أبدا التشكيك في عودة النظام الدستوري. لكن ذلك، يجب أن يتحقق في ظروف من الأمن والاستقرار".
وكان قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد قرروا الأحد الماضي، رفع العقوبات عن مالي بما في ذلك الحظر التجاري والمالي الذي فرض على البلاد في يناير الماضي، بعدما قدمت السلطات المالية خطة للحكم لمدة خمس سنوات.
وخضعت السلطات الحاكمة في مالي لمطالب مجموعة دول غرب إفريقيا من خلال إصدار قانون انتخابي جديد وجدول زمني يتضمن انتخابات رئاسية في فبراير 2024. وهو البرنامج الذي وافقت عيه المجموعة.