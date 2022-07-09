عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الرئيس-الانتقالي-في-مالي-حان-الوقت-لاتحاد-مقدس-حول-المصالح-العليا-للأمة-1064908080.html
الرئيس الانتقالي في مالي: حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة
الرئيس الانتقالي في مالي: حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة
دعا الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل آسيمي غويتا في أول خطاب له منذ رفع مجموعة غرب إفريقيا عقوباتها عن باماكو، إلى الوحدة والتركيز على التنمية والاستقرار في... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T13:54+0000
2022-07-09T13:54+0000
أخبار مالي
الاتحاد الإفريقي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049631590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b022a6f05ce1a96a93fc7ef082b97bcc.jpg
وقال غويتا في خطاب بث مباشرة مساء أمس الجمعة "حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة".وكان قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد قرروا الأحد الماضي، رفع العقوبات عن مالي بما في ذلك الحظر التجاري والمالي الذي فرض على البلاد في يناير الماضي، بعدما قدمت السلطات المالية خطة للحكم لمدة خمس سنوات.وخضعت السلطات الحاكمة في مالي لمطالب مجموعة دول غرب إفريقيا من خلال إصدار قانون انتخابي جديد وجدول زمني يتضمن انتخابات رئاسية في فبراير 2024. وهو البرنامج الذي وافقت عيه المجموعة.
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049631590_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_e14a31929524c562190295a786d58c1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مالي, الاتحاد الإفريقي

الرئيس الانتقالي في مالي: حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة

13:54 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / ANNIE RISEMBERGرئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا.
رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / ANNIE RISEMBERG
تابعنا عبرTelegram
دعا الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل آسيمي غويتا في أول خطاب له منذ رفع مجموعة غرب إفريقيا عقوباتها عن باماكو، إلى الوحدة والتركيز على التنمية والاستقرار في البلاد.
وقال غويتا في خطاب بث مباشرة مساء أمس الجمعة "حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة".
وأضاف "من الواضح أن نهجنا لم يكن أبدا التشكيك في عودة النظام الدستوري. لكن ذلك، يجب أن يتحقق في ظروف من الأمن والاستقرار".
وكان قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد قرروا الأحد الماضي، رفع العقوبات عن مالي بما في ذلك الحظر التجاري والمالي الذي فرض على البلاد في يناير الماضي، بعدما قدمت السلطات المالية خطة للحكم لمدة خمس سنوات.
وخضعت السلطات الحاكمة في مالي لمطالب مجموعة دول غرب إفريقيا من خلال إصدار قانون انتخابي جديد وجدول زمني يتضمن انتخابات رئاسية في فبراير 2024. وهو البرنامج الذي وافقت عيه المجموعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала