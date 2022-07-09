https://arabic.sputniknews.com/20220709/السعودية-تسجل-أعلى-معدل-إصابات-بفيروس-كورونا-منذ-3-أشهر-1064908935.html
السعودية تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ 3 أشهر
السعودية تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ 3 أشهر
أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة لأول مرة منذ 3 أشهر. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T14:50+0000
2022-07-09T14:50+0000
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وقالت الصحة إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 799788 حالة، مشيره إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة إلى 9220 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 475 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المعافين في المملكة 783926 حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 133 حالة، بحسب موقع "المواطن" السعودية.وكانت وزارة الداخلية أعلنت عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة "وقايـة"، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى.وكذلك قررت الوزارة عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق "توكلنـا" للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/السعودية-تعلن-إتاحة-الجرعة-التنشيطية-ضد-كورونا-لجميع-الفئات-العمرية-1062264174.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, العالم العربي
السعودية تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ 3 أشهر
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أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة لأول مرة منذ 3 أشهر.
وقالت الصحة إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 799788 حالة، مشيره إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة إلى 9220 حالة.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 475 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المعافين في المملكة 783926 حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 133 حالة، بحسب موقع "المواطن
" السعودية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة "وقايـة"، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى.
وكذلك قررت الوزارة عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق "توكلنـا" للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين.