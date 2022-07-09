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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220709/السفارة-الروسية-رغبة-واشنطن-في-إطالة-أمد-الصراع-الأوكراني-وراء-تسليم-منظومة-هيمارس-1064892618.html
السفارة الروسية: رغبة واشنطن في إطالة أمد الصراع الأوكراني وراء تسليم منظومة "هيمارس"
السفارة الروسية: رغبة واشنطن في إطالة أمد الصراع الأوكراني وراء تسليم منظومة "هيمارس"
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة يوم السبت إن "رغبة واشنطن غير المقيدة" في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تقف وراء تسليم أربعة أنظمة صواريخ مدفعية أخرى... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T03:02+0000
2022-07-09T03:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة على تيليجرام: "لقد تابعنا بيان البنتاغون حول التسليم القادم لأربعة منظومة دفاع من طراز هيمارس إلى أوكرانيا".وأضافت السفارة أن "رغبة واشنطن غير المقيدة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن، والتعويض عن الخسائر المتزايدة للقوات المسلحة الأوكرانية من خلال تسليم الأسلحة هي وراء هذا القرار".ووصفت السفارة تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول "الأغراض الدفاعية" لاستخدام الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا بأنها غير منطقية لأن كييف تستخدم الأسلحة الأمريكية لقصف دونباس واستهداف المناطق السكنية في مدينة دونيتسك.وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من يوم الجمعة إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تشمل أربع منظومات هيمارس، و1000 طلقة من ذخائر المدفعية عيار 155 ملم ذات قدرات دقة أكبر، وأنظمة مكافحة البطاريات، وغيرها من المعدات العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/بايدن-يوقع-على-مرسوم-بشأن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار-1064892089.html
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أخبار أوكرانيا

السفارة الروسية: رغبة واشنطن في إطالة أمد الصراع الأوكراني وراء تسليم منظومة "هيمارس"

03:02 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / Shawn Thew
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قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة يوم السبت إن "رغبة واشنطن غير المقيدة" في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تقف وراء تسليم أربعة أنظمة صواريخ مدفعية أخرى عالية الدقة (هيمارس).
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة على تيليجرام: "لقد تابعنا بيان البنتاغون حول التسليم القادم لأربعة منظومة دفاع من طراز هيمارس إلى أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بايدن يوقع على مرسوم بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
00:44 GMT
وأضافت السفارة أن "رغبة واشنطن غير المقيدة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن، والتعويض عن الخسائر المتزايدة للقوات المسلحة الأوكرانية من خلال تسليم الأسلحة هي وراء هذا القرار".
ووصفت السفارة تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول "الأغراض الدفاعية" لاستخدام الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا بأنها غير منطقية لأن كييف تستخدم الأسلحة الأمريكية لقصف دونباس واستهداف المناطق السكنية في مدينة دونيتسك.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من يوم الجمعة إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تشمل أربع منظومات هيمارس، و1000 طلقة من ذخائر المدفعية عيار 155 ملم ذات قدرات دقة أكبر، وأنظمة مكافحة البطاريات، وغيرها من المعدات العسكرية.
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Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:12 GMT
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