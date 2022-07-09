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https://arabic.sputniknews.com/20220709/السفارة-السعودية-في-سريلانكا-تدعو-رعايا-بلدها-إلى-الحيطة-والابتعاد-عن-أماكن-المظاهرات-1064912134.html
السفارة السعودية في سريلانكا تدعو رعايا بلدها إلى الحيطة والابتعاد عن أماكن المظاهرات
السفارة السعودية في سريلانكا تدعو رعايا بلدها إلى الحيطة والابتعاد عن أماكن المظاهرات
دعت السفارة السعودية في سريلانكا، مواطني بلادها إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T17:41+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت السفارة في بيان، نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، اليوم السبت، "نظرا للأحداث الراهنة من احتجاجات ومظاهرات في جمهورية سريلانكا، تهيب السفارة بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا، بتأجيل السفر إليها، كما تدعو المواطنين المقيمين والمتواجدين في أرجاء سريلانكا، باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات والتقبد بتعليمات السلطات المحلية".وكانت احتجاجات حاشدة قد عمت اليوم السبت العاصمة السريلانكية وبدلاً من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واقتحموا القصر الرئاسي.وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس غوتابايا راجاباكسا قبل وقت قصير من محاصرة المحتجين لمنزله.ووفقا للأطباء، أصيب ما لا يقل عن 33 شخصًا نتيجة الاحتجاجات، بينهم شرطيان.وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود، ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الخارجية-الروسية-تصف-الأحداث-الجارية-في-سريلانكا-بـ-الشأن-الداخلي-1064909591.html
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السفارة السعودية في سريلانكا تدعو رعايا بلدها إلى الحيطة والابتعاد عن أماكن المظاهرات

17:41 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة طلاب الدبلوم الوطني العالي المطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو، سريلانكا 21 مايو 2022.
الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة طلاب الدبلوم الوطني العالي المطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو، سريلانكا 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
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دعت السفارة السعودية في سريلانكا، مواطني بلادها إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت السفارة في بيان، نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، اليوم السبت، "نظرا للأحداث الراهنة من احتجاجات ومظاهرات في جمهورية سريلانكا، تهيب السفارة بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا، بتأجيل السفر إليها، كما تدعو المواطنين المقيمين والمتواجدين في أرجاء سريلانكا، باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات والتقبد بتعليمات السلطات المحلية".
وكانت احتجاجات حاشدة قد عمت اليوم السبت العاصمة السريلانكية وبدلاً من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واقتحموا القصر الرئاسي.
وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس غوتابايا راجاباكسا قبل وقت قصير من محاصرة المحتجين لمنزله.
ووفقا للأطباء، أصيب ما لا يقل عن 33 شخصًا نتيجة الاحتجاجات، بينهم شرطيان.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
الخارجية الروسية تصف الأحداث الجارية في سريلانكا بـ "الشأن الداخلي"
15:10 GMT
وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.
وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود، ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.
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