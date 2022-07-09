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https://arabic.sputniknews.com/20220709/الصحة-السعودية-قدمنا-خدمات-علاجية-لأكثر-من-78-ألف-حاجا-1064911732.html
الصحة السعودية: قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 78 ألف حاجا
الصحة السعودية: قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 78 ألف حاجا
قالت وزارة الصحة السعودية إنها قدمت خدمات علاجية لنحو 78 ألفا و433 حاجا وحاجة منذ اليوم الأول من الشهر الهجري الجاري وحتى أمس. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T17:23+0000
2022-07-09T17:23+0000
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وأوضحت الوزارة أن الخدمات العلاجية قدمت إلى الحجاج عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، عرفات، مزدلفة، منى، الجمرات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأشارت الوزارة إلى أن الحجاج "استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، و التي منها إجراء (8) عمليات قلب مفتوح، و(155) قسطرة قلبية، فيما أجريت (345) عملية غسيل كلوي، و(10) عمليات مناظير، و(230) عملية جراحية، بينما تم دخول (732) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات".وأضافت الوزارة أنها جهزت خلالموسم حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية للحجاج، بعدد 23 مستشفى، يساندها 147 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654 سريراً.ولفتت إلى أن عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة بلغ 1080، والمخصصة لضربات الشمس 238، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة الحجاج نحو 25 ألف ممارس.وأشارت الوزارة إلى أنها بالإضافة إلى المستشفيات أعدت نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي، إضافةً إلى توفير 180 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الحوثي-يتهم-السعودية-بعدم-احترام-الحج-بسبب-خططها-لاستقبال-بايدن-1064890860.html
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الصحة السعودية: قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 78 ألف حاجا

17:23 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanالحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
الحجاج خارج ساحة المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / Delil Souelman
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قالت وزارة الصحة السعودية إنها قدمت خدمات علاجية لنحو 78 ألفا و433 حاجا وحاجة منذ اليوم الأول من الشهر الهجري الجاري وحتى أمس.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات العلاجية قدمت إلى الحجاج عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، عرفات، مزدلفة، منى، الجمرات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشارت الوزارة إلى أن الحجاج "استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، و التي منها إجراء (8) عمليات قلب مفتوح، و(155) قسطرة قلبية، فيما أجريت (345) عملية غسيل كلوي، و(10) عمليات مناظير، و(230) عملية جراحية، بينما تم دخول (732) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات".
وأضافت الوزارة أنها جهزت خلالموسم حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية للحجاج، بعدد 23 مستشفى، يساندها 147 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654 سريراً.
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ولفتت إلى أن عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة بلغ 1080، والمخصصة لضربات الشمس 238، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة الحجاج نحو 25 ألف ممارس.
وأشارت الوزارة إلى أنها بالإضافة إلى المستشفيات أعدت نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي، إضافةً إلى توفير 180 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.
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