https://arabic.sputniknews.com/20220709/الطبيب-يكشف-المنتجات-التي-تسرع-الشيخوخة-1064906966.html
الطبيب يكشف المنتجات التي تسرع الشيخوخة
الطبيب يكشف المنتجات التي تسرع الشيخوخة
تعد ظاهرة الشيخوخة عملية طبيعية لكل إنسان، حيث لا يمكن تجنبها، لكن يمكن إبطاؤها من خلال اجراءات تبدأ بتغيير نظام وطرق التغذية والمواد التي يتم تناولها في... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T13:01+0000
2022-07-09T13:01+0000
2022-07-09T13:01+0000
مجتمع
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وكشفت الخبيرة وأخصائية التغذية الروسية، إيلينا تيخوميروفا، لوكالة "سبوتنيك" عن المنتجات التي تتسبب للأشخاص بشيخوخة باكرة.وبحسب الخبيرة، تعد الحلويات وغيرها من المنتجات التي تحتوي على مادة الكربوهيدرات السريعة من أهم مسببات إسراع الشيخوخة لدى الإنسان، فهي تدخل بسرعة في مجرى الدم وتحدث طفرات في مستويات الأنسولين، مما يؤثر سلبًا على الجسم.وأضافت الخبيرة قائلة إن "الأطعمة المالحة تساهم أيضًا في الشيخوخة، لأنها تسبب الانتفاخ، بالإضافة إلى الكحول". واعتبرت أنه للحفاظ على الشباب، من المفيد طهي الطعام في المنزل في كثير من الأحيان، لأن الطعام في المطاعم غالبًا ما يكون أكثر ملوحة لتحسين المذاق.وخلصت تيخوميروفا إلى أن "اتباع نظام غذائي سليم وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد هي القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها من أجل وقف الشيخوخة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
الطبيب يكشف المنتجات التي تسرع الشيخوخة
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تعد ظاهرة الشيخوخة عملية طبيعية لكل إنسان، حيث لا يمكن تجنبها، لكن يمكن إبطاؤها من خلال اجراءات تبدأ بتغيير نظام وطرق التغذية والمواد التي يتم تناولها في الحياة بشكل عام.
وكشفت الخبيرة وأخصائية التغذية الروسية، إيلينا تيخوميروفا، لوكالة "سبوتنيك"
عن المنتجات التي تتسبب للأشخاص بشيخوخة باكرة.
وبحسب الخبيرة، تعد الحلويات وغيرها من المنتجات التي تحتوي على مادة الكربوهيدرات السريعة من أهم مسببات إسراع الشيخوخة لدى الإنسان، فهي تدخل بسرعة في مجرى الدم وتحدث طفرات في مستويات الأنسولين، مما يؤثر سلبًا على الجسم.
وأضافت الخبيرة قائلة إن "الأطعمة المالحة تساهم أيضًا في الشيخوخة، لأنها تسبب الانتفاخ، بالإضافة إلى الكحول".
واعتبرت أنه للحفاظ على الشباب، من المفيد طهي الطعام في المنزل في كثير من الأحيان، لأن الطعام في المطاعم غالبًا ما يكون أكثر ملوحة لتحسين المذاق.
وخلصت تيخوميروفا إلى أن "اتباع نظام غذائي سليم وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد هي القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها من أجل وقف الشيخوخة".