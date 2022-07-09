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العراق... انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين
العراق... انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين
أطلقت قيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية مشتركة شمال الضلوعية. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T12:19+0000
2022-07-09T12:19+0000
العالم العربي
العراق
عمليات عسكرية
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وأفادت القيادة في بيان، بأن "الفوج الثالث التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد الشعبي والفوج التاسع طوارئ صلاح الدين انطلقا بعملية أمنية في قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين".وأضاف البيان، أن "العملية تشمل تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بمحاذاة نهر دجلة في الحردانية، والممرات المائية والمبازل الرئيسية والفرعية و الأحراش"، مضيفا "كما تشرع بعملية تفتيش وتأمين مشتركة غرب بيجي".وأشار ألى أنه "شارك بالعملية قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد واللواء 31 بالحشد وطوارئ صلاح الدين والجيش"، مبينا أن "العملية تهدف لتأمين المناطق الواقعة شمال غرب بيجي باتجاه المخازن بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك".
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العالم العربي, العراق, عمليات عسكرية

العراق... انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين

12:19 GMT 09.07.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمنيانطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمني
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أطلقت قيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية مشتركة شمال الضلوعية.
وأفادت القيادة في بيان، بأن "الفوج الثالث التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد الشعبي والفوج التاسع طوارئ صلاح الدين انطلقا بعملية أمنية في قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين".
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وأضاف البيان، أن "العملية تشمل تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بمحاذاة نهر دجلة في الحردانية، والممرات المائية والمبازل الرئيسية والفرعية و الأحراش"، مضيفا "كما تشرع بعملية تفتيش وتأمين مشتركة غرب بيجي".

وأشار ألى أنه "شارك بالعملية قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد واللواء 31 بالحشد وطوارئ صلاح الدين والجيش"، مبينا أن "العملية تهدف لتأمين المناطق الواقعة شمال غرب بيجي باتجاه المخازن بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك".
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