https://arabic.sputniknews.com/20220709/الكازخستانية-يلينا-ريباكينا-تهزم-التونسية-أنس-جابر-في-بطولة-ويمبلدون-للتنس-1064910469.html
الكازخستانية يلينا ريباكينا تهزم التونسية أنس جابر في بطولة "ويمبلدون" للتنس
الكازخستانية يلينا ريباكينا تهزم التونسية أنس جابر في بطولة "ويمبلدون" للتنس
أعلنت بطولة ويمبلدون، فوز الكازخستانية المولودة في روسيا، يلينا ريباكينا، بالبطولة لعام 2022 للسيدات، على حساب منافستها التونسية أنس جابر. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T16:14+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت البطولة على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، "يلينا ريباكينا أصبحت بطلة ويمبلدون"، ناشرة فيديو يظهر وضع اسم ريباكينا كبطلة لعام 2022، على سلسلة أبطالها.أبدت نجمة التنس التونسية أنس جابر أسفها لغياب والديها عن متابعة المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون بسبب افتقادهما تأشيرتي دخول إلى بريطانيا.يذكر أن لاعبة التنس التونسية، أُنس جابر، حققت إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى نهائي بطولة "ويمبلدون" (ثاني الدورات الأربع الكبرى، غراند سلام) حيث تعد أول عربية وثاني لاعبة بعد الجنوب أفريقية أماندا كوتزر، في عام 1997.يُشار إلى أن جابر فازت في عام 2022 بلقبي بطولتي مدريد وبرلين للتنس.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/التونسية-أنس-جابر-أول-عربية-تتأهل-لنهائي-ويمبلدون-للتنس-في-إنجاز-تاريخي-1064828483.html
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رياضة, كازاخستان, أخبار تونس اليوم
الكازخستانية يلينا ريباكينا تهزم التونسية أنس جابر في بطولة "ويمبلدون" للتنس
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أعلنت بطولة ويمبلدون، فوز الكازخستانية المولودة في روسيا، يلينا ريباكينا، بالبطولة لعام 2022 للسيدات، على حساب منافستها التونسية أنس جابر.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت البطولة على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، "يلينا ريباكينا أصبحت بطلة ويمبلدون"، ناشرة فيديو يظهر وضع اسم ريباكينا كبطلة لعام 2022، على سلسلة أبطالها.
أبدت نجمة التنس التونسية أنس جابر أسفها لغياب والديها عن متابعة المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون بسبب افتقادهما تأشيرتي دخول إلى بريطانيا.
يذكر أن لاعبة التنس التونسية، أُنس جابر
، حققت إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى نهائي بطولة "ويمبلدون" (ثاني الدورات الأربع الكبرى، غراند سلام) حيث تعد أول عربية وثاني لاعبة بعد الجنوب أفريقية أماندا كوتزر، في عام 1997.