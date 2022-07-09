عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الكرملين-بوتين-لن-يحضر-مراسم-وداع-آبي-1064900711.html
الكرملين: بوتين لن يحضر مراسم وداع آبي
الكرملين: بوتين لن يحضر مراسم وداع آبي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس بوتين لن يحضر مراسم وداع رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T09:42+0000
2022-07-09T09:42+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761345_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_b4ee827c4e3b8cfbc1f47e6b93cb6ef8.jpg
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "بوتين لن يذهب إلى مراسم دفن رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، حيث سيتم اعتماد البروتوكول من خلال إرسال وفد دبلوماسي يمثل الرئيس في المناسبة".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اليابان، صباح اليوم السبت، بوصول موكب جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إلى منزله في طوكيو لزيارة الوداع وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.وبحسب المراسل، قامت السلطات المحلية في العاصمة طوكيو بإغلاق بعض الطرقات المؤدية إلى منزل آبي عند وصول موكب الجنازة، حيث حضر أقرباء وأصدقاء الفقيد إلى منزله لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.وأشار المراسل إلى أن الوداع الرسمي لآبي سيقام في 11 يوليو/تموز في معبد بوذي في العاصمة اليابانية طوكيو.وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761345_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_54d6e9b3fde371412f265c698445e423.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الكرملين: بوتين لن يحضر مراسم وداع آبي

09:42 GMT 09.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس بوتين لن يحضر مراسم وداع رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "بوتين لن يذهب إلى مراسم دفن رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، حيث سيتم اعتماد البروتوكول من خلال إرسال وفد دبلوماسي يمثل الرئيس في المناسبة".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اليابان، صباح اليوم السبت، بوصول موكب جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إلى منزله في طوكيو لزيارة الوداع وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.
وبحسب المراسل، قامت السلطات المحلية في العاصمة طوكيو بإغلاق بعض الطرقات المؤدية إلى منزل آبي عند وصول موكب الجنازة، حيث حضر أقرباء وأصدقاء الفقيد إلى منزله لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.
وأشار المراسل إلى أن الوداع الرسمي لآبي سيقام في 11 يوليو/تموز في معبد بوذي في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала