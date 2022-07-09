https://arabic.sputniknews.com/20220709/الكرملين-بوتين-لن-يحضر-مراسم-وداع-آبي-1064900711.html
الكرملين: بوتين لن يحضر مراسم وداع آبي
الكرملين: بوتين لن يحضر مراسم وداع آبي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس بوتين لن يحضر مراسم وداع رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T09:42+0000
2022-07-09T09:42+0000
2022-07-09T09:42+0000
روسيا
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "بوتين لن يذهب إلى مراسم دفن رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، حيث سيتم اعتماد البروتوكول من خلال إرسال وفد دبلوماسي يمثل الرئيس في المناسبة".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اليابان، صباح اليوم السبت، بوصول موكب جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إلى منزله في طوكيو لزيارة الوداع وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.وبحسب المراسل، قامت السلطات المحلية في العاصمة طوكيو بإغلاق بعض الطرقات المؤدية إلى منزل آبي عند وصول موكب الجنازة، حيث حضر أقرباء وأصدقاء الفقيد إلى منزله لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.وأشار المراسل إلى أن الوداع الرسمي لآبي سيقام في 11 يوليو/تموز في معبد بوذي في العاصمة اليابانية طوكيو.وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
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روسيا
الكرملين: بوتين لن يحضر مراسم وداع آبي
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس بوتين لن يحضر مراسم وداع رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "بوتين لن يذهب إلى مراسم دفن رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، حيث سيتم اعتماد البروتوكول من خلال إرسال وفد دبلوماسي يمثل الرئيس في المناسبة".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اليابان
، صباح اليوم السبت، بوصول موكب جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إلى منزله في طوكيو لزيارة الوداع وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.
وبحسب المراسل، قامت السلطات المحلية في العاصمة طوكيو بإغلاق بعض الطرقات المؤدية إلى منزل آبي عند وصول موكب الجنازة، حيث حضر أقرباء وأصدقاء الفقيد إلى منزله لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.
وأشار المراسل إلى أن الوداع الرسمي لآبي سيقام في 11 يوليو/تموز في معبد بوذي في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض
آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.