عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220709/المحتجون-في-غرفة-النوم-فوضى-عارمة-داخل-قصر-رئيس-سريلانكا-بعد-اقتحامه-فيديو-1064904950.html
المحتجون في غرفة النوم... فوضى عارمة داخل قصر رئيس سريلانكا بعد اقتحامه... فيديو
المحتجون في غرفة النوم... فوضى عارمة داخل قصر رئيس سريلانكا بعد اقتحامه... فيديو
حالة عارمة من الفوضى اجتاحت القصر الرئاسي في سريلانكا بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا منه عقب اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين، على خلفية الأزمة الاقتصادية... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T11:43+0000
2022-07-09T11:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063020188_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_0e1e5cd24e93036817eb8a0eafe06b7a.jpg
ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة، حشودا غفيرة من المواطنين خارج القصر الرئاسي تحاصره من جميع الجهات.بينما تظهر لقطات أخرى المحتجين وهم داخل القصر في إحدى غرف النوم يعبثون ببعض المتعلقات الشخصية للرئيس.وفي السياق، ذكرت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن وسائل إعلام، أنه بينما كان المحتجون الذين استولوا على مقر إقامة رئيس سريلانكا يلهون بممتلكاته، غادرت سفينتان تابعتان للقوات البحرية ميناء كولومبو وعلى متنها أشخاص مجهولون.ووفقا لمعلومات السفير الروسي السابق في سريلانكا أوديانغ وييراتونغا، ربما يكون الرئيس قد غادر البلاد بالفعل بالطائرة.وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، إلى اجتماع عاجل لمناقشة "حل سريع" لفراغ محتمل في السلطة بعد أن فر الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، من مقر إقامته الرسمي.وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، إذ ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود.ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/رئيس-وزراء-سريلانكا-يدعو-لاجتماع-حكومي-طارئ-وعاجل-بعد-فرار-الرئيس-1064900579.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063020188_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c190309b62fb60060640bb2273f639eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن

المحتجون في غرفة النوم... فوضى عارمة داخل قصر رئيس سريلانكا بعد اقتحامه... فيديو

11:43 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraالشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق الطلاب من كلية الطب والعلوم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو في 29 مايو 2022.
الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق الطلاب من كلية الطب والعلوم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو في 29 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
تابعنا عبرTelegram
حالة عارمة من الفوضى اجتاحت القصر الرئاسي في سريلانكا بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا منه عقب اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة، حشودا غفيرة من المواطنين خارج القصر الرئاسي تحاصره من جميع الجهات.
بينما تظهر لقطات أخرى المحتجين وهم داخل القصر في إحدى غرف النوم يعبثون ببعض المتعلقات الشخصية للرئيس.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن وسائل إعلام، أنه بينما كان المحتجون الذين استولوا على مقر إقامة رئيس سريلانكا يلهون بممتلكاته، غادرت سفينتان تابعتان للقوات البحرية ميناء كولومبو وعلى متنها أشخاص مجهولون.
ووفقا لمعلومات السفير الروسي السابق في سريلانكا أوديانغ وييراتونغا، ربما يكون الرئيس قد غادر البلاد بالفعل بالطائرة.
وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، إلى اجتماع عاجل لمناقشة "حل سريع" لفراغ محتمل في السلطة بعد أن فر الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، من مقر إقامته الرسمي.
احتجاجات في سريلانكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
رئيس وزراء سريلانكا يدعو لاجتماع حكومي طارئ وعاجل بعد فرار الرئيس
09:39 GMT
وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، إذ ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.
وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود.
ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала