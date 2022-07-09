https://arabic.sputniknews.com/20220709/المستشار-الألماني-أمن-الطاقة-مشكلة-قد-تستمر-لأسابيع-وأشهر-وسنوات-1064907187.html
المستشار الألماني: أمن الطاقة مشكلة قد تستمر لأسابيع وأشهر وسنوات
المستشار الألماني: أمن الطاقة مشكلة قد تستمر لأسابيع وأشهر وسنوات
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم السبت، أن قضية "أمن الطاقة" ستكون مشكلة قد تستمر لأسابيع وشهور وسنوات. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T13:13+0000
2022-07-09T13:13+0000
2022-07-09T13:13+0000
اقتصاد
العالم
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وقال شولتز في رسالة فيديو بثت اليوم، إن "أمن الطاقة سيكون مشكلة لأسابيع وأشهر وسنوات قادمة".وبحسب "بلومبرغ" نوه المستشار الألماني إلى أن بلاده بحاجة إلى توليد المزيد من الطاقة المتجددة لتقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري والتعامل مع النقص المتوقع في الغاز الطبيعي.ونوه المصدر إلى أن ألمانيا تبني محطات للغاز الطبيعي المسال، وتضخ المزيد من الغاز في أنظمة التخزين، وتعزز استخدام محطات الفحم لخفض الاعتماد على الوقود الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة والتهديدات بالتوقف المفاجئ للإمدادات.وقارن شولتز ارتفاع الأسعار التي تعيشها البلاد بأزمة التضخم التي حدثت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.وأقرت حكومة شولتز حزمة مساعدات تزيد قيمتها عن 30 مليار يورو (30.6 مليار دولار) تشمل التنازل عن الرسوم الإضافية على الكهرباء، وخصما كبيرا على تذاكر المواصلات العامة، وتقديم مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 100 يورو لكل طفل و300 يورو لكل دافع لضريبة الدخل.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/شولتز-لا-نواجه-خطر-الإفلاس-وسنخفض-مستوى-ديون-الميزانية-قريبا-1064837578.html
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اقتصاد, العالم
المستشار الألماني: أمن الطاقة مشكلة قد تستمر لأسابيع وأشهر وسنوات
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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم السبت، أن قضية "أمن الطاقة" ستكون مشكلة قد تستمر لأسابيع وشهور وسنوات.
وقال شولتز في رسالة فيديو بثت اليوم، إن "أمن الطاقة سيكون مشكلة لأسابيع وأشهر وسنوات قادمة".
وبحسب "بلومبرغ" نوه المستشار الألماني
إلى أن بلاده بحاجة إلى توليد المزيد من الطاقة المتجددة لتقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري والتعامل مع النقص المتوقع في الغاز الطبيعي.
ونوه المصدر إلى أن ألمانيا تبني محطات للغاز الطبيعي المسال، وتضخ المزيد من الغاز في أنظمة التخزين، وتعزز استخدام محطات الفحم لخفض الاعتماد على الوقود الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة والتهديدات بالتوقف المفاجئ للإمدادات.
وقارن شولتز ارتفاع الأسعار
التي تعيشها البلاد بأزمة التضخم التي حدثت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وأقرت حكومة شولتز حزمة مساعدات تزيد قيمتها عن 30 مليار يورو (30.6 مليار دولار) تشمل التنازل عن الرسوم الإضافية على الكهرباء، وخصما كبيرا على تذاكر المواصلات العامة، وتقديم مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 100 يورو لكل طفل و300 يورو لكل دافع لضريبة الدخل.