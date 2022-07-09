https://arabic.sputniknews.com/20220709/المصالحة-الروسي-إرهابيو-النصرة-ينفذون-5-هجمات-في-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-السورية-1064916391.html

المصالحة الروسي: إرهابيو "النصرة" ينفذون 5 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

المصالحة الروسي: إرهابيو "النصرة" ينفذون 5 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

علن مركز المصالحة الروسي، أمس السبت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) نفذوا 5 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-09T23:26+0000

2022-07-09T23:26+0000

2022-07-09T23:26+0000

مركز المصالحة الروسي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/57/1036875739_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_284f7eb4dd488f109d2c15531556b500.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يفغيني غيراسيموف في مؤتمر صحفي إنه، "خلال اليوم الماضي سجلت في منطقة خفض التصعيد بإدلب خمسة حوادث إطلاق نار من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عمليتان قصف في محافظة إدلب وثلاثة في محافظة اللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220708/المصالحة-الروسي-يرصد-4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1064891997.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم