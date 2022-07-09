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https://arabic.sputniknews.com/20220709/المصالحة-الروسي-إرهابيو-النصرة-ينفذون-5-هجمات-في-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-السورية-1064916391.html
المصالحة الروسي: إرهابيو "النصرة" ينفذون 5 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية
المصالحة الروسي: إرهابيو "النصرة" ينفذون 5 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية
علن مركز المصالحة الروسي، أمس السبت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) نفذوا 5 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T23:26+0000
2022-07-09T23:26+0000
مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يفغيني غيراسيموف في مؤتمر صحفي إنه، "خلال اليوم الماضي سجلت في منطقة خفض التصعيد بإدلب خمسة حوادث إطلاق نار من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عمليتان قصف في محافظة إدلب وثلاثة في محافظة اللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/المصالحة-الروسي-يرصد-4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1064891997.html
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مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي: إرهابيو "النصرة" ينفذون 5 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

23:26 GMT 09.07.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmadمركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا
مركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmad
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علن مركز المصالحة الروسي، أمس السبت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) نفذوا 5 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يفغيني غيراسيموف في مؤتمر صحفي إنه، "خلال اليوم الماضي سجلت في منطقة خفض التصعيد بإدلب خمسة حوادث إطلاق نار من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل عمليتان قصف في محافظة إدلب وثلاثة في محافظة اللاذقية.
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
أمس, 23:52 GMT
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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