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https://arabic.sputniknews.com/20220709/الملك-سلمان-يوجه-رسالة-للحجاج-والمسلمين-في-كل-أنحاء-العالم-فيديو-1064898914.html
الملك سلمان يوجه رسالة للحجاج والمسلمين في كل أنحاء العالم... فيديو
الملك سلمان يوجه رسالة للحجاج والمسلمين في كل أنحاء العالم... فيديو
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، رسالة للحجاج والمسلمين في كل أنحاء العالم، وذلك بمناسبة قرب انتهاء موسم الحج وحلول عيد الأضحى... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T08:10+0000
2022-07-09T08:10+0000
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار الحج
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال ملك السعودية إنه بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع، عاد الحجاج مرة أخرى لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية.واعتبر الملك سلمان ذلك "امتدادا لما شَرَّف الله المملكة به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم".وأكد أنه نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، تم زيادة عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج.كما دعا المولى بأن يتقبل منهم، وأن يجعل حجهم مقبولاً، وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً.وفي السياق، هنأ الملك سلمان عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله بأن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع.
السعودية
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السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار الحج

الملك سلمان يوجه رسالة للحجاج والمسلمين في كل أنحاء العالم... فيديو

08:10 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، رسالة للحجاج والمسلمين في كل أنحاء العالم، وذلك بمناسبة قرب انتهاء موسم الحج وحلول عيد الأضحى المبارك.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال ملك السعودية إنه بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع، عاد الحجاج مرة أخرى لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية.
واعتبر الملك سلمان ذلك "امتدادا لما شَرَّف الله المملكة به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم".

وأكد أنه نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، تم زيادة عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج.
كما دعا المولى بأن يتقبل منهم، وأن يجعل حجهم مقبولاً، وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً.
وفي السياق، هنأ الملك سلمان عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله بأن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع.
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