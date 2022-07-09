الملك سلمان يوجه رسالة للحجاج والمسلمين في كل أنحاء العالم... فيديو
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالملك سلمان بن عبد العزيز
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، رسالة للحجاج والمسلمين في كل أنحاء العالم، وذلك بمناسبة قرب انتهاء موسم الحج وحلول عيد الأضحى المبارك.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال ملك السعودية إنه بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع، عاد الحجاج مرة أخرى لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يوجّه كلمةً للحجاج وضيوف المملكة والمواطنين والمقيمين والمسلمين في كل مكان.#واس pic.twitter.com/PSxJp91QEi— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 9, 2022
واعتبر الملك سلمان ذلك "امتدادا لما شَرَّف الله المملكة به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم".
وأكد أنه نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، تم زيادة عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج.
وأكد أنه نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، تم زيادة عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج.
نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته، من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) July 9, 2022
وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج ؛ نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع.
وكل عام وأنتم بخير.
كما دعا المولى بأن يتقبل منهم، وأن يجعل حجهم مقبولاً، وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً.
وفي السياق، هنأ الملك سلمان عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله بأن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع.