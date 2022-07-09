https://arabic.sputniknews.com/20220709/باشاغا-سأتولى-مهامي-في-العاصمة-طرابلس-في-الأيام-المقبلة-1064909057.html
باشاغا: سأتولى مهامي في العاصمة طرابلس في الأيام المقبلة
باشاغا: سأتولى مهامي في العاصمة طرابلس في الأيام المقبلة
صرح رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا المعيّن من البرلمان، أنه سيتوّلى مهامه في العاصمة "في الأيام المقبلة". 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T14:58+0000
2022-07-09T14:58+0000
2022-07-09T14:58+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
إعادة انتخاب
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وقال باشاغا في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، عبر تطبيق "زوم" من مقرّه الموقت في مدينة سرت، إن ”القوى التي كانت معارضة تغيّرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل“، مضيفا: ”ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالا“.وأعلن باشاغا المدعوم من رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر، في منتصف ايار/مايو دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسَي الحكومة وأحبطت محاولته.وفي هذا السياق، شدّد باشاغا على أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس.ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق (شرق) في شباط/فبراير الماضي ومنحها الثقة في آذار/مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/باشاغا-يعلن-عن-إطلاق-خارطة-الطريق-نحو-التعافي-في-ليبيا--1064891748.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إعادة انتخاب
باشاغا: سأتولى مهامي في العاصمة طرابلس في الأيام المقبلة
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صرح رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا المعيّن من البرلمان، أنه سيتوّلى مهامه في العاصمة "في الأيام المقبلة".
وقال باشاغا في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، عبر تطبيق "زوم" من مقرّه الموقت في مدينة سرت، إن ”القوى التي كانت معارضة تغيّرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل“، مضيفا: ”ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالا“.
وأكد باشاغا أن حكومة طرابلس "غير شرعية"، قائلا: "انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات".
وأعلن باشاغا المدعوم من رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر، في منتصف ايار/مايو دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسَي الحكومة وأحبطت محاولته.
وفي هذا السياق، شدّد باشاغا
على أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس.
ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق (شرق) في شباط/فبراير الماضي ومنحها الثقة في آذار/مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.