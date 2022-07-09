https://arabic.sputniknews.com/20220709/بعد-عقدين-في-السلطة-رئيس-دولة-إفريقية-يسعى-للحكم-20-سنة-أخرى-1064910329.html
بعد عقدين في السلطة... رئيس دولة إفريقية يسعى للحكم 20 سنة أخرى
بعد عقدين في السلطة... رئيس دولة إفريقية يسعى للحكم 20 سنة أخرى
فتح الرئيس الرواندي، بول كاغامي، الذي يحكم بلاده منذ أكثر من عقدين، الباب للترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في بلاده في 2024، مؤكدا أنه يريد البقاء في الحكم... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T15:59+0000
2022-07-09T15:59+0000
2022-07-09T15:59+0000
العالم
رئيس
الحكم
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وأوضح كاغامي، في حوار مع شبكة "فرانس 24" الفرنسية، ردا على سؤال بشأن ترشحه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، "أنوي أن أترشح للانتخابات لعشرين عاما أخرى، ليس لدي مشكلة مع ذلك، إنها انتخابات".وتابع كاغامي "الانتخابات هي فرصة للناس كي تختار، اعتقد أنه ينبغي على الناس أن تختار ما تريد أن تفعله".على صعيد آخر، نفى كاغامي أي دعم مقدم من بلاده إلى حركات متمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ردا على اتهامات هذه الأخيرة بدعم كيغالي لحركة "أم 23" المسلحة المتمردة، قائلا: "حركة أم 23 ليست مشكلة لرواندا، وهم ليسو روانديين، ولسنا بحاجة لهم مهما كان الحال".ويعد كاغامي واحدا من أقدم الرؤساء في القارة الأفريقية والرجل القوي في رواندا منذ المذبحة، التي شهدتها بلاده في 1994.وتولى كاغامي الحكم في عام 2000، قبل أن يجري تعديل الدستور عام 2015، ليسمح له بالبقاء في السلطة نظريا حتى عام 2034.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/الرئيس-الرواندي-يدافع-عن-اتفاق-الهجرة-مع-بريطانيا-لدينا-خبرة-في-إيواء-اللاجئين-1063997889.html
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العالم, رئيس, الحكم
بعد عقدين في السلطة... رئيس دولة إفريقية يسعى للحكم 20 سنة أخرى
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فتح الرئيس الرواندي، بول كاغامي، الذي يحكم بلاده منذ أكثر من عقدين، الباب للترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في بلاده في 2024، مؤكدا أنه يريد البقاء في الحكم لعشرين عاما أخرى.
وأوضح كاغامي، في حوار مع شبكة "فرانس 24" الفرنسية، ردا على سؤال بشأن ترشحه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، "أنوي أن أترشح للانتخابات لعشرين عاما أخرى، ليس لدي مشكلة مع ذلك، إنها انتخابات".
وتابع كاغامي "الانتخابات هي فرصة للناس كي تختار، اعتقد أنه ينبغي على الناس أن تختار ما تريد أن تفعله".
على صعيد آخر، نفى كاغامي أي دعم مقدم من بلاده إلى حركات متمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ردا على اتهامات هذه الأخيرة بدعم كيغالي لحركة "أم 23" المسلحة المتمردة، قائلا: "حركة أم 23 ليست مشكلة لرواندا، وهم ليسو روانديين، ولسنا بحاجة لهم مهما كان الحال".
ويعد كاغامي واحدا من أقدم الرؤساء في القارة الأفريقية والرجل القوي في رواندا منذ المذبحة، التي شهدتها بلاده في 1994.
وتولى كاغامي الحكم في عام 2000، قبل أن يجري تعديل الدستور عام 2015، ليسمح له بالبقاء في السلطة نظريا حتى عام 2034.