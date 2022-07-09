https://arabic.sputniknews.com/20220709/بلينكن-خلال-اجتماعه-مع-نظيره-الصيني-لا-بديل-عن-الدبلوماسية-المباشرة-مع-الصين-1064892780.html
بلينكن خلال اجتماعه مع نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع الصين
بلينكن خلال اجتماعه مع نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع الصين
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مستهلّ اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي في إندونيسيا، أنه لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع الصين. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T05:03+0000
2022-07-09T05:03+0000
2022-07-09T05:03+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام، قال بلينكن، إنه "في علاقة معقّدة ومهمّة مثل العلاقة بين الولايات المتّحدة والصين، هناك أشياء كثيرة يجب مناقشتها"، مضيفًا "نتطلّع إلى حوار مثمر وبنّاء".من جهته قال وانغ يي في مستهلّ الاجتماع، إنّ على الصين والولايات المتّحدة "العمل معًا" لمحاولة تخفيف التوتّر بينهما.وأضاف وانغ أن "الدولتين بحاجة للحفاظ على علاقات طبيعيّة" بينهما.ويعقد بلينكن ووانغ محادثات صباحًا، ويجتمعان على غداء عمل في الجزيرة الإندونيسيّة، بعد مشاركتهما في اجتماع مجموعة العشرين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن خلال اجتماعه مع نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع الصين
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مستهلّ اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي في إندونيسيا، أنه لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع الصين.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب وسائل إعلام، قال بلينكن، إنه "في علاقة معقّدة ومهمّة مثل العلاقة بين الولايات المتّحدة والصين، هناك أشياء كثيرة يجب مناقشتها"، مضيفًا "نتطلّع إلى حوار مثمر وبنّاء".
من جهته قال وانغ يي في مستهلّ الاجتماع، إنّ على الصين والولايات المتّحدة "العمل معًا" لمحاولة تخفيف التوتّر بينهما.
وأضاف وانغ أن "الدولتين بحاجة للحفاظ على علاقات طبيعيّة" بينهما.
ويعقد بلينكن ووانغ محادثات
صباحًا، ويجتمعان على غداء عمل في الجزيرة الإندونيسيّة، بعد مشاركتهما في اجتماع مجموعة العشرين.