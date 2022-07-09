عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220709/بلينكن-خلال-اجتماعه-مع-نظيره-الصيني-لا-بديل-عن-الدبلوماسية-المباشرة-مع-الصين-1064892780.html
بلينكن خلال اجتماعه مع نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع الصين
بلينكن خلال اجتماعه مع نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع الصين
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مستهلّ اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي في إندونيسيا، أنه لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع الصين. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T05:03+0000
2022-07-09T05:03+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064676294_0:44:2959:1708_1920x0_80_0_0_f36a42505b635b1605e99e97863d7768.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام، قال بلينكن، إنه "في علاقة معقّدة ومهمّة مثل العلاقة بين الولايات المتّحدة والصين، هناك أشياء كثيرة يجب مناقشتها"، مضيفًا "نتطلّع إلى حوار مثمر وبنّاء".من جهته قال وانغ يي في مستهلّ الاجتماع، إنّ على الصين والولايات المتّحدة "العمل معًا" لمحاولة تخفيف التوتّر بينهما.وأضاف وانغ أن "الدولتين بحاجة للحفاظ على علاقات طبيعيّة" بينهما.ويعقد بلينكن ووانغ محادثات صباحًا، ويجتمعان على غداء عمل في الجزيرة الإندونيسيّة، بعد مشاركتهما في اجتماع مجموعة العشرين.
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064676294_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bfc8219d6fbdac7e566a5a4ee12b4abd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن خلال اجتماعه مع نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع الصين

05:03 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / ANDY WONGوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / ANDY WONG
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مستهلّ اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي في إندونيسيا، أنه لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع الصين.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام، قال بلينكن، إنه "في علاقة معقّدة ومهمّة مثل العلاقة بين الولايات المتّحدة والصين، هناك أشياء كثيرة يجب مناقشتها"، مضيفًا "نتطلّع إلى حوار مثمر وبنّاء".
من جهته قال وانغ يي في مستهلّ الاجتماع، إنّ على الصين والولايات المتّحدة "العمل معًا" لمحاولة تخفيف التوتّر بينهما.
وأضاف وانغ أن "الدولتين بحاجة للحفاظ على علاقات طبيعيّة" بينهما.
ويعقد بلينكن ووانغ محادثات صباحًا، ويجتمعان على غداء عمل في الجزيرة الإندونيسيّة، بعد مشاركتهما في اجتماع مجموعة العشرين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала