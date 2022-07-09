https://arabic.sputniknews.com/20220709/تقرير-أمريكي-يكشف-احتمالات-التقدم-العسكري-الروسي-في-أوكرانيا-بعد-تحرير-دونباس-1064899659.html
تقرير أمريكي يكشف احتمالات التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا بعد تحرير دونباس
تقرير أمريكي يكشف احتمالات التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا بعد تحرير دونباس
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، عن تقرير أمريكي خاص يكشف الخطوات العسكرية الروسية في أوكرانيا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T08:48+0000
2022-07-09T08:48+0000
2022-07-09T08:48+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064342517_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_46a47d9b72b81876e08d5862c71b767d.jpg
ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة "تلغرام" التقرير الأمريكي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، الذي توصل إلى استنتاجات تكشف الخطوات الروسية المقبلة في الميدان الأوكراني.وجاء في التقرير بحسب المعهد، ستواصل القوات الروسية شن عمليات تقدم هجومية شمالي سلوفانسك.كما ستواصل القوات الروسية التقدم من ليشانسك إلى سيفيرسك باتجاه الشمال والشرق، وفقا للتقرير. واعتبر التقرير أن القوات الروسية ستواصل هجومها على طول حدود منطقتي خيرسون - نيكولاييف وخيرسون - دنيبروبتروفسك.واستنتج التقرير أنه عندما سيقرر القادة العسكريون الروس أنهم مستعدون بشكل أوسع استئناف العملية العسكرية، فإنهم على الأرجح سيواصلون تقدمًا واسع النطاق بمزيد من المثابرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064342517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_872fac036fc2c8335c28bd214d9d7a1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
تقرير أمريكي يكشف احتمالات التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا بعد تحرير دونباس
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، عن تقرير أمريكي خاص يكشف الخطوات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونشرت صفحة "النطاق الروسي"
على منصة "تلغرام" التقرير الأمريكي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، الذي توصل إلى استنتاجات تكشف الخطوات الروسية المقبلة في الميدان الأوكراني.
وجاء في التقرير بحسب المعهد، ستواصل القوات الروسية شن عمليات تقدم هجومية شمالي سلوفانسك.
كما ستواصل القوات الروسية التقدم من ليشانسك إلى سيفيرسك باتجاه الشمال والشرق، وفقا للتقرير.
واعتبر التقرير أن القوات الروسية ستواصل هجومها على طول حدود منطقتي خيرسون - نيكولاييف وخيرسون - دنيبروبتروفسك.
واستنتج التقرير أنه عندما سيقرر القادة العسكريون الروس أنهم مستعدون بشكل أوسع استئناف العملية العسكرية، فإنهم على الأرجح سيواصلون تقدمًا واسع النطاق بمزيد من المثابرة.