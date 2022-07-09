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https://arabic.sputniknews.com/20220709/تقرير-أمريكي-يكشف-احتمالات-التقدم-العسكري-الروسي-في-أوكرانيا-بعد-تحرير-دونباس-1064899659.html
تقرير أمريكي يكشف احتمالات التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا بعد تحرير دونباس
تقرير أمريكي يكشف احتمالات التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا بعد تحرير دونباس
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، عن تقرير أمريكي خاص يكشف الخطوات العسكرية الروسية في أوكرانيا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T08:48+0000
2022-07-09T08:48+0000
العالم
رصد عسكري
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ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة "تلغرام" التقرير الأمريكي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، الذي توصل إلى استنتاجات تكشف الخطوات الروسية المقبلة في الميدان الأوكراني.وجاء في التقرير بحسب المعهد، ستواصل القوات الروسية شن عمليات تقدم هجومية شمالي سلوفانسك.كما ستواصل القوات الروسية التقدم من ليشانسك إلى سيفيرسك باتجاه الشمال والشرق، وفقا للتقرير. واعتبر التقرير أن القوات الروسية ستواصل هجومها على طول حدود منطقتي خيرسون - نيكولاييف وخيرسون - دنيبروبتروفسك.واستنتج التقرير أنه عندما سيقرر القادة العسكريون الروس أنهم مستعدون بشكل أوسع استئناف العملية العسكرية، فإنهم على الأرجح سيواصلون تقدمًا واسع النطاق بمزيد من المثابرة.
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العالم, رصد عسكري

تقرير أمريكي يكشف احتمالات التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا بعد تحرير دونباس

08:48 GMT 09.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالمركبة المدرعة"تيغر" (النمر) التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
المركبة المدرعةتيغر (النمر) التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، عن تقرير أمريكي خاص يكشف الخطوات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة "تلغرام" التقرير الأمريكي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، الذي توصل إلى استنتاجات تكشف الخطوات الروسية المقبلة في الميدان الأوكراني.
وجاء في التقرير بحسب المعهد، ستواصل القوات الروسية شن عمليات تقدم هجومية شمالي سلوفانسك.
كما ستواصل القوات الروسية التقدم من ليشانسك إلى سيفيرسك باتجاه الشمال والشرق، وفقا للتقرير.
واعتبر التقرير أن القوات الروسية ستواصل هجومها على طول حدود منطقتي خيرسون - نيكولاييف وخيرسون - دنيبروبتروفسك.
واستنتج التقرير أنه عندما سيقرر القادة العسكريون الروس أنهم مستعدون بشكل أوسع استئناف العملية العسكرية، فإنهم على الأرجح سيواصلون تقدمًا واسع النطاق بمزيد من المثابرة.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:40 GMT
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