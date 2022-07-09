https://arabic.sputniknews.com/20220709/تويتر-يقاضي-ماسك-بسبب-إنهاء-صفقة-الاستحواذ-على-المنصة-1064891872.html
تويتر يقاضي ماسك بسبب إلغاء صفقة الاستحواذ على المنصة
تويتر يقاضي ماسك بسبب إلغاء صفقة الاستحواذ على المنصة
قال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة تويتر، اليوم السبت، إن تويتر سيرفع دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك لإجباره على شراء المنصة وفقا... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T01:28+0000
2022-07-09T01:28+0000
2022-07-09T01:29+0000
تويتر
إيلون ماسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال تايلور في تغريدة: "يلتزم مجلس إدارة تويتر بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك، ونخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماج".وأضاف: "نحن واثقون من أننا سننتصر في محكمة ديلاوير العليا".وفي وقت سابق، اليوم، أعلن ماسك إنهاء صفقة شراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار في رسالة أرسلها فريق ماسك إلى تويتر.وقرر ماسك تعليق الصفقة بسبب انتهاكات متعددة لاتفاقية الشراء، بما في ذلك عدم قدرة تويتر المزعومة على توفير المعلومات اللازمة لإكمال تحليل شامل للحسابات العشوائية والحسابات المزيفة.ويعتقد فريق ماسك اعتقادا راسخا أن نسبة الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة "أعلى بكثير" من 5٪، وفقا للرسالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/إيلون-ماسك-يلغي-صفقة-شراء-تويتر-بسبب-انتهاكات-متعددة-للعقد-1064891634.html
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تويتر, إيلون ماسك
تويتر يقاضي ماسك بسبب إلغاء صفقة الاستحواذ على المنصة
01:28 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 01:29 GMT 09.07.2022) تابعنا عبر
قال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة تويتر، اليوم السبت، إن تويتر سيرفع دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك لإجباره على شراء المنصة وفقا للشروط المتفق عليها.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تايلور في تغريدة: "يلتزم مجلس إدارة تويتر بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك، ونخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماج".
وأضاف: "نحن واثقون من أننا سننتصر في محكمة ديلاوير العليا".
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن ماسك إنهاء صفقة شراء تويتر
بقيمة 44 مليار دولار في رسالة أرسلها فريق ماسك إلى تويتر.
وقرر ماسك تعليق الصفقة بسبب انتهاكات متعددة لاتفاقية الشراء، بما في ذلك عدم قدرة تويتر المزعومة على توفير المعلومات اللازمة لإكمال تحليل شامل للحسابات العشوائية والحسابات المزيفة.
ويعتقد فريق ماسك اعتقادا راسخا أن نسبة الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة "أعلى بكثير" من 5٪، وفقا للرسالة.