https://arabic.sputniknews.com/20220709/خلال-24-ساعة-روسيا-تسجل-أكثر-من-35-ألف-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-1064915524.html
خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 3.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 3.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 3539 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما سجلت حالات الوفاة... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T21:15+0000
2022-07-09T21:15+0000
2022-07-09T21:15+0000
أخبار روسيا اليوم
فيروس كورونا
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 3539 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 45 حالة.موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم تسجيل 3539 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، بينما سجلت الوفيات 45 حالة".فيما نوه البيان إلى تعافي 3086 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهي نسبة أقل بـ 10.7 بالمئة من حالات التعافي يوم أمس.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/روسيا-لا-تستبعد-اندلاع-موجة-جديدة-لوباء-فيروس-كورونا-1064839586.html
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أخبار روسيا اليوم, فيروس كورونا
خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 3.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 3539 إصابة جديدة بفيروس كورونا
في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 45 حالة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم تسجيل 3539 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، بينما سجلت الوفيات 45 حالة".
فيما نوه البيان إلى تعافي 3086 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهي نسبة أقل بـ 10.7 بالمئة من حالات التعافي يوم أمس.